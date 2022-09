«Il faut absolument rendre les transports en commun concurrentiels»

Mario Cools, vous être professeur de Transport&Mobilité à l’Université de Liège. Êtes-vous surpris par cette maigre place accordée au vélo?

Oui, Parce que de ma propre expérience sur le campus de l’ULiège, je vois une augmentation des déplacements en vélo électrique. Mais c’est vrai qu’il reste des soucis. Le parking sécurisé est un problème. Au point que mes collaborateurs amènent leur vélo dans leur bureau.

De manière générale, on voit que l’automobile reste le moyen de transport privilégié. Est-ce une fatalité?

Le gros problème, c’est qu’il y a très peu d’alternatives, et plus encore pour les personnes plus âgées. Les gens sont comme emprisonnés dans leur voiture. Même s’ils souhaitent changer de mode de déplacement, ils n’ont guère de solution. En termes de durée de trajet, cela prend deux fois plus de temps en transport en commun. On ne peut pas dire aux gens: vous allez mettre 40 minutes de plus.

Le transport en commun n’est pas concurrentiel?

Non. Il y a un manque de voies dédiées au transport en commun pour qu’il soit plus rapide. Et on doit aussi se montrer intelligent sur les endroits où on localise les pôles d’attraction, afin qu’ils soient plus proches des gares. Si on veut pousser les gens hors de leur voiture – parce qu’en termes d’émissions par déplacement c’est clairement plus avantageux –, la seule manière est d’investir beaucoup plus dans les transports en commun, en termes de fréquence également, on le voit. C’est vraiment une question d’investissement, de budgets.

On voit aussi dans les réponses que la voiture est très utilisée en covoiturage, autour de 40%, que ce soit pour les longs ou les courts trajets.

Avec la situation actuelle, et le carburant cher, c’est normal que les gens cherchent aussi des moyens de limiter leurs coûts de déplacement. Je suis d’ailleurs surpris que dans les mesures qui pourraient avoir un impact sur les habitudes de mobilité, un prix plus bas pour les transports en commun arrive en tête. Parce qu’en Belgique, les prix ne sont pas si élevés si on les compare avec les tarifs aux Pays-Bas et en Allemagne. Et une frange importante de la population peut aussi profiter d’offres peu coûteuses.

Le manque de parkings pour les voitures, sécurisés et pas chers, à proximité des gares est aussi pointé du doigt. Pourquoi ça n’évolue pas?

C’est une question pour les opérateurs de chercher d’autres types de revenus. Là aussi on doit faire un choix politique et imposer que le parking ne soit pas trop cher, ou même gratuit, au niveau de certaines gares, et bien les choisir. Malheureusement, ce n’est guère le cas.