Mais la maladie n’est pas liée au nombre de degrés dans une pièce, comme l’explique le Dr Marc Raes, président de la société belge de pédiatrie. "Tomber malade, c’est quelque chose de complexe, dit-il. Cela implique plusieurs éléments: l’agent contaminant – virus ou bactérie -, la personne malade. Le facteur de l’environnement, et de sa température ne va pas changer grand-chose si la température corporelle de l’enfant est maintenue, en mettant un gros pull, par exemple."

Au boulot, jusqu’à 18°

Même si c’est moins que ce qu’affiche le thermostat de nombreux belge, la température de 19° est supérieure à la limite basse envisagée par la législation sociale. Pour un travail très léger – être assis à son bureau, en classe -, la limite est de 18°. La loi limite à 16° en cas de travail léger, 14° en cas de travail semi-lourd, 12° en cas de travail lourd et 10° en cas de travail très lourd… à voir où se situe le cours de gymnastique, selon que l’on pratique la course à pied ou le pilates!

Pour le Dr Marie Hoyoux, pédiatre à la Citadelle et au CHU de Liège, 19°, c’est très bien: "La température idéale pour les enfants se situe entre 18 et 20°. C’est ce que l’on recommande pour les chambres des nourrissons. Cela va permettre d’éviter les surchauffes qui ne sont pas bonnes non plus."

Le problème d’un hiver très froid, et donc très sec, c’est que les muqueuses nasales sont moins lubrifiées: "Les muqueuses plus sèches sont plus facilement abîmées, et cela favorise les rhumes."

Des maladies saisonnières

On a coutume de dire que certaines maladies sont saisonnières, "mais ce n’est plus tout à fait vrai depuis le Covid-19, remarque le Dr Hoyoux. Car il y a eu une modification de l’épidémiologie virale."

En automne, début octobre à fin mars, c’est le virus respiratoire syncytial (VRS ou RSV), qui donne des rhumes et bronchiolites aux tout petits. "Il provoque une augmentation des hospitalisations des enfants avec un pic au mois de décembre. Mais la contamination s’essouffle pendant les vacances scolaires, à cause de l’absence de contacts entre les enfants."

L’hiver est aussi propice aux gastro-entérites à adénovirus. "D’autres gastro-entérites arrivent au printemps. C’est aussi le cas de la varicelle, qui est une maladie saisonnière, mais qui diminue grâce à la vaccination."

Les enfants en bas âge, ceux qui fréquentent la crèche, sont un peu comme des personnes immunosupprimées: "Ils n’ont pas encore rencontré une série de maladies, et n’ont donc pas d’anticorps. On peut les protéger contre une partie d’entre elles par la vaccination, la leur, mais aussi celle de la maman, qui leur transmet les anticorps pendant la grossesse et lors de l’allaitement."Ajoutez à cela la proximité, le fait qu’ils mettent tout en bouche et ont parfois des langes qui débordent, et vous avez tous les facteurs pour infecter les grands frères et sœurs, qui vont à l’école.

"C’est pourquoi il est important de conserver une série de gestes barrière, comme le lavage des mains, le fait d’éternuer dans son coude, jeter ses mouchoirs, faire peu de bisous… Ainsi que d’aérer, pour limiter la circulation des virus, mais aussi les irritants intérieurs comme le tabac, les acariens, et les polluants chimiques, car en augmentant l’irritation, ils affaiblissent la protection des muqueuses. Et le fait de laver le nez quotidiennement au sérum physiologique permet de se débarrasser de virus dans le nez."

La santé, c’est un peu de bon sens, même à 19°.