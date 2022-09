Le bus venait de s’arrêter pour faire descendre des élèves quand il a repris sa route et n’a pas vu l’adolescente qui s’était engagée pour traverser.

D’après France Bleu Dordogne, une quarantaine d’enfants et des parents ont assisté à la scène et des témoins se sont précipités pour avertir le chauffeur. Malgré une intervention rapide des services de secours, la collégienne n’a pas pu être sauvée et son décès a été constaté quelques instants plus tard sur place par le médecin du SAMU arrivé en hélicoptère.

"Les enfants ont vu cette scène, ça a été traumatisant pour eux", témoigne un habitant de Lamothe-Montravel.