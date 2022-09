Trois mille ans à t’attendre, Fall, Moonage Daydream, etc.: les 9 sorties cinéma de ce mercredi 14 septembre 2022

Des badineries amoureuses, des vacances qui tournent mal, et même David Bowie : il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 14 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.