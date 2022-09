Plus d’un Wallon sondé sur trois (35%) estime que le secteur pharmaceutique est une des locomotives de l’économique régionale. Une place logique et clairement identifiée par les Wallons. Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques représentent à eux seuls près de la moitié des exportations wallonnes (41% sur les 8 premiers mois de l’année 2021).

En 2018, le Crisp (centre de recherche et d’information socio-politique) relevait que " la fabrication de produits et de préparations pharmaceutiques génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 6,6 milliards d’euros (pour une valeur ajoutée brute de près de 3,4 milliards) et emploie des effectifs représentant quelque 13 000 équivalents temps plein"

Mais la pharmaceutique n’est pas seule à occuper la première place. Elle l’a partage avec le tourisme. Agriculture (30%) et haute technologie (29%) sont les deux autres secteurs sur le podium.

Dans le graphique ci-dessous, nous avons repris les 10 secteurs que les Wallons sondés estiment le plus porteurs pour l’écononie

Vous l’aurez remarqué: en fonction des provinces, certains sont plus mis en avant. Pour chaque province, nous avons repris les 3 secteurs qui ont requis le plus de sondages: