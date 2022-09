Le Mondial de l’Auto à Paris peine à remplir ses halls

Paris oblige, on pourrait se dire que toutes les marques françaises feront le déplacement. Et pourtant, Citroën n’a pas encore renvoyé son carton d’invitation, au contraire de Peugeot, Renault, DS et Alpine. Ces derniers y dévoileront le crossover 408 pour le premier, six premières mondiales pour le second, la DS9 restylée pour le troisième, et un concept-car inédit pour le quatrième. Côté supercars, Hopium sera de la partie, au contraire de Bugatti.