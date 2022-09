Le «bure-out» des prêtres

Des histoires qui se répètent

Pour pouvoir vivre librement son histoire d’amour avec sa compagne, Marc a quitté la prêtrise en 2021, comme avant lui Bernard, déjà père de deux enfants. Wolfgang, de son côté, vit avec Peter depuis plus de trente ans. Son évêque, au courant, a fermé les yeux pendant vingt-cinq ans, car il avait besoin de lui à la tête de sa paroisse. Pierre s’est longtemps refusé aux relations avec des femmes, mais son mal-être a eu raison de ses efforts. Il est aujourd’hui marié avec une paroissienne…

Des histoires qui se répètent, tant un nombre considérable de prêtres se disent prêts à dénoncer le vide affectif et charnel qu’engendre l’obligation du célibat. Pourtant, l’Église catholique romaine, la seule à imposer cette règle aujourd’hui, reste impuissante à appréhender cette réalité. Le comble de l’hypocrisie est atteint quand, à la question des compagnes et compagnons des prêtres, s’ajoute celle de leurs enfants. Les réponses de l’institution, au cas par cas, sont au mieux inadaptées et souvent néfastes. Conséquences: les démissions et les initiatives dissidentes se multiplient.

Ce documentaire met au jour un phénomène mondial qui génère d’importantes souffrances. Les signaux d’alarme se multiplient. Deux ans après son élection, le pape François a déclaré que de nombreux clercs étaient victimes de la "maladie de ceux qui ont une double vie", qualifiée dans le même élan de "schizophrénie existentielle". Mais si le diagnostic est posé, le remède semble impossible à administrer. Pourquoi? Théologiens, sociologues et psychologues religieux proposent leurs analyses, accompagnant les passionnants témoignages intimes qui nourrissent ce film.

