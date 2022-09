Philippe Defeyt, 46% des Wallons interrogés par Dedicated se disent insatisfaits de la situation économique régionale, et ce toutes tranches d’âge confondues. Un chiffre colossal. Cela vous étonne?

Non, parce que nous sommes dans le domaine du ressenti. Et honnêtement, je peux comprendre que les gens soient insatisfaits. Avec les crises successives que nous traversons, le moral n’est pas au beau fixe. Mais tout ceci reste subjectif. En effet, des centaines de milliers de Wallons ont un job, un salaire et un logement corrects. Il y a, bien sûr, une partie de la population qui éprouve de grandes difficultés, mais on est bien en dessous des 46%.

Les sondés vont même un peu plus loin, puisque la majorité d’entre eux estime que la situation économique s’est dégradée ces cinq dernières années. Ce n’est pas le cas ?

Non, au contraire. Selon moi, l’indicateur le plus pertinent à cet égard reste la création d’emplois, qui permet aussi de soutenir l’évolution des revenus en Wallonie. Aujourd’hui, le taux d’emploi de la Région est de 66,2% contre 63,2% en 2017. Il y a donc de plus en plus de ménages au sein desquels une personne travaille, au minimum. Quant au revenu mensuel net moyen par ménage, il est passé de 3808 euros en 2017 à 3885 euros en 2022. En réalité, on ne peut donc pas parler de dégradation.

Dans les points à améliorer, les personnes interrogées citent, en premier lieu, le taux de chômage trop élevé.

Je ne sais pas ce qui détermine ce ressenti car, si on prend les évolutions récentes, on constate que le chômage diminue en Wallonie. Il est désormais à 11,9%, contre 14% en 2017.

La comparaison avec la Flandre alimente-t-elle ce pessimisme ? Plus de six Wallons sur dix pensent que la Flandre présente une économie plus performante…

Sur ce point, l’impression des Wallons est pleinement justifiée. Si vous analysez l’évolution du taux d’emploi ces dernières années, l’écart entre les deux Régions reste toujours sensiblement identique, de l’ordre de 10%. C’est pareil pour le taux de pauvreté, qui est de 17,7% en Wallonie contre 8,5% en Flandre. L’écart, au fil du temps, reste identique. Autrement dit, la situation économique de la Wallonie s’améliore, mais on ne parvient pas à rattraper notre retard.

La course est-elle perdue d’avance?

Il ne s’agit pas d’une compétition. Mais d’autres pays, d’autres régions, nous montrent effectivement qu’il y a un potentiel d’amélioration. En soi, nous avons, en Wallonie une réserve de main-d’œuvre suffisante pour atteindre les 80% de taux d’emploi. À l’horizon 2030 par contre, je ne pense pas qu’on y arrivera.

Dans les reproches adressés à la Wallonie, les sondés considèrent aussi qu’elle ne distribue pas suffisamment d’aides aux indépendants, aux PME ou aux grandes entreprises...

À mon avis, ces aides sont, au contraire, parfois trop importantes. Je pense par exemple au soutien accordé au projet Legoland (NDLR: futur parc de loisirs installé sur l’ancien site de Caterpillar à Gosselies). Les aides aux entreprises peuvent être multiples: aides à la recherche, à l’investissement, à l’accompagnement, etc. Si elles permettent de lancer une filière ou de pérenniser une activité chez nous, ça ne me pose pas de problème. Mais d’une manière générale, la Wallonie donne beaucoup d’argent aux entreprises parce qu’elle est en concurrence avec d’autres régions d’Europe. Idéalement, une régulation devrait se mettre en place au niveau européen, mais ce n’est pas le cas. En Wallonie, on aurait avantage à redéfinir les créneaux dans lesquels investir et attirer des entreprises. Nous avons des points forts, comme les biotechs par exemple. Certains fleurons sont d’ailleurs en train de se transformer en véritables écosystèmes.

En ce qui concerne l’évolution économique, les 18-34 ans semblent plus positifs que leurs aînés. Le renouveau viendra-t-il de cette génération?

Ilest clair que les jeunes ont leurs propres projets, mais aussi un véritable esprit entrepreneurial. Ils sont sans doute aussi moins consuméristes que les générations précédentes, ce qui permettra d’accompagner la transition.