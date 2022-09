La demande n’est pas sans intérêt car elle est relative à la mobilisation en faveur d’Oussama Atar. Celui-ci, inculpé dans ce procès mais présumé décédé en Syrie, est considéré comme la tête pensante des attentats de Paris et de Bruxelles. Il avait été détenu en Iraq et sa cause avait mobilisé de nombreuses personnalités afin de le libérer. Cette mobilisation semble avoir concerné plusieurs politiciens et structures de l’État. La victime qui a demandé ce témoignage l’a aussi effectuée pour d’autres politiciens comme Zoé Genot (Écolo), Jamal Ikazban (PS) et Ahmed El Khannouss (ancien cdH). "Ces personnes sont présentées comme des proches de la famille Atar et ont mené des actions pour sa libération."La victime demande ainsi d’en savoir plus sur "la situation de M. Atar à son retour en Belgique en 2012."