Ça commence dans un bistrot parisien, un soir de février. Elle est grande, blonde, détendue, et franche. Il est petit, barbu, nerveux, mais emballé. Elle est célibataire avec enfant – lui est marié. Il ne veut pas la tromper. Elle lui dit: "Mais ça n’a rien à voir. Tu l’aimes, ta femme. Donc tu ne la trompes pas: nous, on se voit pour autre chose…". Voilà comment Charlotte et Simon se lancent dans une liaison. Ils ont bien mis les choses au clair: ce sera purement physique, sans attaches, et sans se projeter dans l’avenir…

Ce qu’on en pense

À l’instar du Beaujolais,, le nouveau marivaudage d’Emmanuel Mouret est arrivé. Le réalisateur amateur de titres à rallonge ( Un Baiser s’il vous plaît, Les choses qu’on dit les choses qu’on fait) poursuit ses questionnements sur l’amour et la fidélité. Comme d’habitude, les dialogues sont abondants, souvent savoureux, parfois barbants.

Très contrasté, le duo Kiberlain-Macaigne fonctionne correctement. Un moment de cinéma très français, et plutôt plaisant.

Romance d’Emmanuel Mouret. Avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne. Durée: 1h40.