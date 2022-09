Alda Greoli quitte le parlement wallon et de la Fédération Wallonie Bruxelles: elle sera remplacée par Michel De Lamotte

Retour à Spa pour Alda Greoli (Les Engagés) qui deviendra prochainement présidente du CPAS et échevine de la Culture, de l’Emploi, de l’Action sociale et des Aînés, à la faveur d’un élargissement de la majorité locale. Elle sera remplacée aux parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où elle siégeait en tant que députée régionale et communautaire, par Michel De Lamotte. Benoît Dispa reprendra quant à lui le poste de chef de groupe au parlement de la Fédération.