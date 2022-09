A Soignies, des résidents handicapés mentaux reprennent un tube covidosceptique : maladresse ou choix orienté ?

Publié sur YouTube le 18 décembre 2020, le clip originel du groupe français est devenu au fil de la pandémie et des manifestations « une hymne contre les restrictions sanitaires », estime le quotidien Libération, via un texte « qui prône la désobéissance civile. » Pour 20 Minutes, le titre s’est rapidement imposé courant 2021 comme « un symbole de contestation face aux mesures sanitaires mises en place ».

+ Vidéo : le clip original Danser encore de HK et Les Saltimbanks

A la lumière de ces éléments, force est de constater que Danser encore n’est pas une chanson neutre. Les paroles expriment un engagement clair. Leurs récupérations à travers la France mais aussi en Belgique, en Allemagne ou encore en Espagne, les fait entrer dans le champ du militantisme. Dans ce contexte, la reprise du Centre Reine Fabiola fait porter, inconsciemment ou consciemment, un message militant aux pensionnaires qui ont participé à la vidéo.

« C’est une maladresse »

« Je n’ai aucune réaction particulière par rapport à cette vidéo », témoigne le directeur général de l’institution, Xavier Durel, « parce qu’au départ, le Centre Reine Fabiola ne se positionne absolument pour ou contre le vaccin. Je pense que ce n’est pas du tout la mission de l’institution. En fait, je pense que c’est une maladresse. D’une manière très simple, je pense que l’éducateur qui accompagnait les bénéficiaires a perçu avant tout une musique dansante et chantante. Ça ne va pas plus loin que ça. »

Quid du texte explicite, répété encore et encore au fil des prises de vues ? « Ecoutez, poursuit Xavier Duel, je pense qu’à un certain moment, derrière le texte, il y a une musique, il y a un rythme. Peut-être qu’ils n’étaient pas au courant du sens apporté à cette musique. En tout cas ici, au niveau du centre, que ce soit officieux ou officiel, il n’y a aucun positionnement anti-vax ou quoi que ce soit. D’ailleurs, on a même démontré tout le contraire dans l’organisation du Centre. Moi, j’ai bloqué très vite l’institution pour qu’on puisse respecter des mesures sanitaires, même avant l’injonction des autorités. On a été plus qu’actif dans la vaccination de nos bénéficiaires et de nos membres du personnel. Donc ça n’a aucun sens de mettre en relation ça en tout cas. »

« Maintenant », conclut le directeur général, « si d’autres personnes via des reprises et des manifestations ont détourné cette musique pour porter une valeur qui dépasse celle voulue par son créateur, ça leur appartient. »

« La banalisation de ce genre de posture »

Ça, c’est pour l’analyse en interne. Quelle est la perception d’un œil extérieur et expert ? A notre demande, la spécialiste du complotisme et de la propagande Marie Peltier a visionné la vidéo YouTube diffusée sur le compte du Centre Reine Fabiola.

« Je suis à la fois étonnée et pas étonnée », souligne l’historienne et essayiste. « Etonnée parce que, évidemment, on se demande comment c’est possible dans ce genre de structure. On se demande aussi s’ils étaient tout à fait au courant de la signification d’une telle reprise, en termes de positionnement idéologique, en termes de réseaux aussi. Ça, c’est la partie étonnement. »

« D’un autre côté, je ne suis pas étonnée car il y a une telle banalisation de ce type de posture, de discours, de contenu. Il n’y a plus du tout de frontière entre les différents milieux et c’est un type de discours et de positionnement que l’on peut retrouver vraiment partout. Je suis un peu partagée entre les deux sentiments. Ma première réaction évidemment, j’ai plutôt bondi. Puis après je me suis dit, en fait, c’est assez logique. Je me demande quand même dans quelle mesure le geste était un geste militant conscient ou s’il y avait de la naïveté derrière. Je ne sais pas. »