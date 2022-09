Le secteur pharmaceutique est clairement identifié par les Wallons comme porteurs pour leur économie. Derrière, les chiffres tirés du sondage Dedicated pour l’Avenir sont plus surprenants.

2. SPORT | Evenepoel et van Aert: des champions si proches et si différents

Il faut remonter un demi-siècle en arrière, au temps d’Eddy Merckx et de Roger De Vlaeminck, pour retrouver deux Belges qui jouent les premiers rôles. Et qui dominent la saison sur tous les terrains, que ce soient les classiques, les courses à étapes, les sprints, les chronos, sur le plat ou en montagne et même les grands tours, comme le font plus que jamais Remco Evenepoel et Wout van Aert.

Deux exceptionnels champions, à la fois très comparables, ne fût-ce que par leur énorme talent, et pourtant très différents également. L’addition de leurs qualités respectives en ferait un Eddy Merckx taille triple XL.

3. RÉGIONS | En province de Luxembourg, on construit plus de maisons en 2022 qu’en 2021

2021 était une année exceptionnelle pour la construction en province de Luxembourg. Et l’année 2022, malgré les aléas de la crise énergétique, la dépassera en termes de nombre de mètres carrés bâtis.

4. RÉGIONS | Vieillir chez soi, le projet-pilote du GAL des Condruses et de onze familles

Vivre ensemble dans un même logement mais où chacun a son espace? C’est possible et le GAL Pays des condruses a développé un projet-pilote sur ce thème avec l’aide de BeLodge, entreprise marchoise active dans la construction de modules.

"On a pas mal travaillé sur la question du logement et du bien vieillir, explique Jean-François Pecheur, son directeur. Pendant deux ans, on a organisé des débats et des conférences, on a projeté des films sur le sujet."Le GAL est parti du constat simple: les gens souhaitent vieillir chez eux, d’autant plus "qu’avec la crise du Covid, le modèle de maison de repos a été questionné".

Des alternatives à vivre sa vieillesse en institution, il y en a. C’est là-dessus que le GAL a voulu réfléchir.

5. CULTURE | Trop cher, ou pas assez paritaire, le «Roméo et Juliette» de Villers?

"Roméo et Juliette", le spectacle en plein air, joué dans les ruines de l’abbaye de Villers, n’a pas reçu le subside espéré de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En cause, le prix des places, affirme la ministre.

6. RÉGIONS | Le Frigo solidaire de Braine-l’Alleud contraint à la fermeture

Nous avions évoqué, au début de cette année, le découragement des bénévoles qui géraient le Frigo solidaire de Braine-l’Alleud. Après trois contrôles des inspecteurs de l’Afsca et l’amende de 600€ qui avait été infligée, ils expliquaient vouloir continuer pour ne pas faire faux bond aux bénéficiaires, mais ne cachaient pas les difficultés croissantes de l’association.

Manifestement, cela ne s’est pas arrangé. À la fin de la semaine dernière, l’ASBL a annoncé qu’elle cessait ses activités.

7. CULTURE | À la télé ce mardi soir: le «burn-out» des prêtres

C’est un peu l’Arlésienne de la religion catholique: le mariage des prêtres revient à nouveau sur le devant de la scène, alors que l’Église affiche une crise des vocations.

L’une des raisons est la règle du célibat, de moins en moins respectée … Arte fait le point.

8. CULTURE | Festival Alimenterre: «Ça fait 15 ans qu’on dit qu’on va dans le mur»

C’est aujourd’hui que s’ouvre, jusqu’à samedi, le Festival Alimenterre qui, comme depuis 14 ans, évoquera le monde agricole et ses désordres.

Parmi les films chocs de l’édition 2022, on a pointé du doigt "ZUT", sur le combat de deux activistes d’un certain âge, engagés contre l’usage des pesticides. Et nous avons rencontré son réalisateur.

9. SPORT | 9 sur 9 : top départ pour le Standard ?

Les sifflets du 21 août, après la défaite contre OHL (1-3), qui sanctionnait un 4/15 pour entamer la saison, semblent loin. La crise s’est éloignée pour un temps, et voilà l e Standard, quinzième au soir de la cinquième journée, qui se retrouve à la sixième place, après huit matchs, à trois points du top 4.

Les choses changent très vite en football, mais la prudence est toujours bonne conseillère et personne, à Sclessin, n’a encore sorti le champagne, alors que Bruges se présentera dimanche.

10. SPORT | Déjà le «Felice time» à Anderlecht : s’adapter ou mourir

Hein Vanhaezebrouck n’avait pas survécu à la dernière série d’un point sur douze en phase de classique du championnat. C’était en décembre 2018 et HVH avait été limogé au soir d’une défaite au Cercle. Sur le score de 2-1 après être revenu au score, comme le Sporting dimanche à Westerlo.

Mais le parallèle s’arrête là: le renvoi de Felice Mazzù n’est pas une option actuellement pour la direction du RSCA.

À Neerpede, on n’est pas occupé à calculer combien coûterait le C4 du coach carolo. Comme la prise de parole de Wouter Vandenhaute devant le groupe ce lundi en témoigne, on essaie de trouver des solutions pour sortir du cercle vicieux qui s’est enclenché sur la pelouse synthétique de Berne, quand Adrien Trebel s’est gravement blessé à l’épaule mi-août. Depuis, le Sporting n’a gagné qu’une fois en six matchs, sans séduire contre les modestes Danois de Silkeborg.

Alors, on fait quoi?