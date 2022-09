Procès des attentats de Bruxelles: Coups de boxe contre le box des accusés

Quelques minutes auparavant, c’est l’avocat Jonathan De Taye qui avait démontré l’absurdité des aménagements de la salle de cour d’assises. Il tentait de s’adresser à son client, Ali El Haddad Assufi, en parlant à voix haute. Il parle fort, il crie presque… La présidente tente de ramener un peu d’ordre. Autre essai infructueux par Maître Lurquin qui tente d’utiliser le téléphone pour parler avec son client situé à quelques centimètres de son siège.

«Détruisez-moi ce truc»

Les boxes des accusés ont soulevé une indignation unanime des avocats de la défense au cours de cette audience préliminaire. Une pluie d’arguments a volé et met déjà la pression sur la présidente, Laurence Massart. La défense l’implore de démonter ces boxes pour le début du procès dont la première séance est programmée le 13 octobre. "J’ai honte de voir ces hommes parqués comme des bêtes dans des cages en verre, lance Stanislas Eskenazi, l’avocat de Mohamed Abrini. Mais détruisez-moi ce truc!"

Un à un, les accusés ont ainsi demandé à réintégrer le cachot plutôt que de rester dans le box vitré qui leur est dévolu pour les 6 à 9 mois du procès. Salah Abdeslam s’en est expliqué: "les personnes, ici, comprendront que le procès commence de manière inéquitable. Je vais donc rejoindre mes coaccusés."

Les avocats de Sofien Ayari se sont dits surpris par le coup de colère de leur client. "En 6 ans et demi d’isolement, il n’y a jamais eu un incident. Pas un mot de travers, insiste Isa Gultaslar. Si on voulait que les accusés réagissent comme des fauves, le Parquet y est parvenu."

"Cette déshumanisation n’a rien à voir avec la justice,"regrette Vincent Lurquin, avocat d’Hervé Bayingana.

"Je ne pensais pas dire que j’allais regretter Paris,"dit l’avocate d’Osama Krayem. Gisèle Stuyck comme plusieurs de ses confrères a participé au procès des attentats de Paris dont la qualité de l’organisation a été soulignée. "Il suffisait de copier le premier de classe, ironise Jonathan De Taye. On n’a rien compris, c’est une blague belge…"

Les blagues belges: sandwich et parking

Et des blagues belges, il y en a eu d’autres au cours de cette audience préliminaire. Dans un souci d’hypersécurisation, aucune nourriture ou boisson ne peuvent être apportés dans les bâtiments du procès. Cela est valable pour toutes les parties sans explication valable. C’est ainsi que la présidente a été contrainte d’ordonner une suspension de séance juste après la pause de midi. La raison: tous les avocats n’étaient pas rentrés car le premier snack se trouve à plus d’un kilomètre du bâtiment. Et par la même occasion, aucun distributeur de nourriture n’a été mis en fonction au sein de l’ancien siège de l’OTAN. Au moment de reprendre la séance, la présidente a reconnu qu’elle n’avait pas eu l’occasion de manger pendant la pause…

Cette journée avait aussi commencé par une autre fausse note: plus de 30 minutes étaient nécessaires pour stationner son véhicule. Toutes les voitures étaient systématiquement inspectées et "reniflées"par un seul et unique chien. On a ainsi vu des avocats arriver au pas de course bien après 9h et passablement énervé. "C’est n’importe quoi", souffle une avocate agacée.

Boxes: la réponse vendredi

Sur la question du box, la présidente rendra son arrêt ce vendredi à 14h. De son côté, le parquet fédéral a notamment invoqué des arguments d’ordre sécuritaire pour le maintenir et a rappelé que la cour européenne des droits de l’homme "ne les prohibe pas". Les avocats des parties civiles étaient plus partagés. "Quand on parle de traitements dégradants et inhumains, c’est inaudible pour les victimes, précise Maryse Allié. L’essentiel, pour les victimes, c’est le ‘pourquoi’."Mais pour que ce "pourquoi"s’exprime, pour que les accusés s’expriment, la sérénité des débats doit être rencontrée. Et pour les accusés, ces explications semblent inévitablement liées à une amélioration des conditions de leur comparution. À l’image de ce qui s’est passé à Paris mais les organisateurs du procès belge ne semblent pas avoir bien cerné ce qui a fait du procès parisien un succès sur le plan organisationnel… "Il n’y aura pas de procès si ces boxes sont maintenus", a insisté l’avocat Courtoy qui confirme que la plupart des accusés ne se présenteront plus au procès dans de telles conditions.