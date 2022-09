Peugeot 408: disruptive féline

Spectaculaire face avant.

Avec cette 408, Peugeot délaisse la vague SUV sur laquelle la marque française a surfé avec succès (2008, 3008, 5008) pour un modèle nettement plus "crossover", une fastback haute sur pattes au design acéré et sportif. La ligne est élancée, accentuée par les tours de roue et le bas de caisse sombre. La calandre est chargée, gourmande. Quelques détails, comme les "oreilles de chat"en haut de la lunette arrière, accentuent encore la dynamique globale de la nouvelle féline.

Pas de diesel

I-cockpit de nouvelle génération avec affichage 3D et dalle multimedia de 10 pouces.

L’impression se confirme à l’intérieur, avec le petit volant typique, que Peugeot propose depuis dix ans maintenant. L’habitabilité est bonne grâce au grand porte-à-faux. Sur une longueur de 4,69 m, la 408 est un modèle aux dimensions généreuses, même s’il entre dans la gamme sous la berline 508. Le coffre est volumineux, accessible, mais peu profond (le double fond permet juste de glisser les câbles sur la version électrifiée). Le premier moteur proposé est un PureTech essence de 130 ch, accolé à une boîte automatique. Suivront deux versions hybrides, de 180 et 225 ch, et une 100% électrique, mais pas de diesel au programme. Et oui, même chez Peugeot.