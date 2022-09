Guerre en Ukraine: la fuite à bicyclette de soldats russes effrayés près de Kharkiv (vidéos)

L’exploit militaire restera dans les mémoires, selon Slate qui pointe la progression des forces ukrainiennes vers la frontière russe. Une séquence d’affrontement ou de fuite qui a créé la risée des Russes sur les réseaux sociaux.

Dans le tweet ci-dessous, le journaliste et politologue russe Sergej Sumlenny relaye la vidéo d’un soldat ukrainien. Il se trouve à la frontière du district russe de Belgorod. Aucune présence de l’ennemi n’est perceptible à l’horizon.

Une fuite russe qui pose question, notamment sur la protection de leur propre population. Le dernier bastion pris par l’armée ukrainienne, Kozacha Lapan, se situe à 30 kilomètres de la ville russe de Belgorod.

Le Financial Times a interviewé l’une des têtes pensantes de cette opération, Petro Kuzyk :""Notre contre-attaque a été préparée de longue date. Nous avons dégradé leur potentiel avec des frappes continues et précises. Le commandement à Kiev a aussi distrait les Russes en leur faisant penser que la grande contre-offensive aurait lieu dans le Sud", explique-t-il.

Les soldats russes ont abandonné du matériel. Une dizaine de tanks apparaissent à l’image près de Kharkiv. Une double victoire pour les Ukrainiens qui récolte un territoire et des provisions pour la suite.

Le militaire interviewé par le Financial Times déplore leur attitude : "Nous espérions le succès, mais nous ne nous attendions pas à un comportement si lâche", décrit encore, acerbe, le gradé ukrainien. "Ils ont abandonné des chars et de l’équipement... ils se sont même emparés de bicyclettes pour s’enfuir. Que l’armée russe soit à ce point mal en point a rendu notre travail plus simple; ils ont fui comme des sprinters olympiques."

Deux vidéos montrent ce dont parle Petro Kuzyk. Sur celle-ci, deux soldats fuient une scène à vélo, un bâtiment brûlant derrière eux.

Sur la seconde, un tank roule à toute vitesse à travers une route contrôlée par les soldats ukrainiens. Des hommes se jettent par terre pour éviter un véhicule qui rentre ensuite dans un arbre. Des situations cocasses pour les internautes, certains politiques, et réconfortantes pour la population ukrainienne, accablée depuis presque 8 mois.