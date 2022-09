La dernière fois que l’abbaye de Westminster a servi aux funérailles d’un monarque, c’était en 1760 pour le roi George II.

Depuis, la famille royale britannique lui avait préféré la plus intimiste chapelle Saint-Georges, située dans le château de Windsor. Mais Elizabeth II souhaitait revenir à un endroit pouvant accueillir plus de monde.

La dépouille de la reine, exposée dans le hall de Westminster à partir de mercredi, y restera jusqu’à 06H30 locales (05H30 GMT) lundi pour que les Britanniques puissent lui rendre un dernier hommage.

Le doyen de Westminster, David Hoyle, sera en charge de la cérémonie et l’archevêque de Canterbury Justin Welby, dirigeant spirituel de l’Eglise anglicane dont le monarque est le chef, s’occupera du sermon.

Affût de canon

Aux alentours de 10H30, des porteurs transporteront le cercueil royal depuis son catafalque situé dans le hall de Westminster à une plateforme montée sur un affût de canon, support utilisé pour rejoindre l’abbaye.

Un tel attelage n’a pas été utilisé lors de funérailles nationales depuis 1979, lorsque Louis Mountbatten - oncle du prince Philip, l’époux de la reine- a été tué lors d’un attentat à la bombe de l’IRA, en plein période des "Troubles"en Irlande du Nord.

L’attelage sera tiré non pas par des chevaux, mais par de jeunes marins avec des cordes, comme c’est l’usage pour les funérailles nationales.

Les membres de la famille royale marcheront derrière le cercueil jusqu’à la porte ouest de l’abbaye de Westminster. Celui-ci sera ensuite porté pour monter les quelques marches et traverser la nef, jusqu’à une plateforme située dans le chœur.

Défi sécuritaire considérable

L’abbaye de Westminster peut contenir jusqu’à 2.200 personnes. Côté britannique, seront présents évidemment les membres de la famille royale, la Première ministre Liz Truss, d’anciens Premiers ministres, d’autres grandes figures politiques et quelques VIP.

De nombreux dirigeants étrangers sont attendus - parmi lesquels le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron, le Premier ministre australien Anthony Albanese ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen -, nécessitant une opération de sécurité de grande envergure.

Plusieurs têtes couronnées ont aussi confirmé leur présence, comme le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia, ainsi que le Grand-Duc Henri du Luxembourg et son épouse la Grande-Duchesse Maria Teresa.

L’empereur du Japon Naruhito et le Premier ministre japonais Fumio Kishida est également attendu, selon les médias japonais.

Côté public, des millions de personnes sont attendues, hôtels et transports se préparant à une affluence considérable.

Voyage à Windsor

Après les funérailles, le cercueil sera remis sur l’affût de canon et paradera dans la capitale britannique, jusqu’à l’arc de Wellington situé à Hyde Park Corner. Là, il sera chargé dans un corbillard.

Arrivé à Windsor, le corbillard se rendra à la chapelle Saint-Georges en passant par la Long Walk, spectaculaire allée traversant le domaine jusqu’au château, avant une cérémonie retransmise à la télévision.

Le roi et d’autres membres de la famille royale se joindront à une procession funèbre pour le dernier stade de l’ultime voyage de la reine.

C’est aussi à la chapelle Saint-Georges qu’a eu lieu en avril 2021 les funérailles du prince Philip, époux de la reine, ainsi que le mariage du prince Harry et de l’actrice américaine Meghan Markle. La chapelle est aussi souvent utilisée pour des baptêmes royaux.

Dernière demeure

Une ultime cérémonie privée sera organisée plus tard en présence seule des membres proches de la famille royale.

Le cercueil de la reine reposera dans la chapelle du roi George VI, une annexe à la chapelle principale où se trouvent déjà le père et la mère de la reine, ainsi que les cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Le cercueil du prince Philip, qui repose pour le moment dans le caveau royal, sera déplacé dans la chapelle pour rejoindre son épouse.