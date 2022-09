Faut-il vacciner les adultes contre le pneumocoque?

Les bactéries à pneumocoques peuvent rendre aiguë les affections pulmonaires chroniques obstructives (BPCO).

Pourquoi en parler maintenant?

Parce que le vaccin antipneumococcique peut être administré aux adultes en même temps que le vaccin quadrivalent contre la grippe: même jour, mais autre piqûre. De plus, la vaccination contre la grippe est une bonne occasion de vérifier régulièrement le statut vaccinal des patients et de discuter avec eux des indications du vaccin antipneumococcique. Il est conseillé de vérifier régulièrement le statut vaccinal des sujets admis ou résidant en institution de soins.

Qui sont les groupes cibles?

Certains adultes présentent un risque accru d’infection à pneumocoque: les personnes souffrant de troubles immunitaires, de drépanocytose, une asplénie anatomique (absence de rate) ou une hémoglobinopathie. La vaccination est recommandée aux personnes présentant une fuite du liquide céphalo-rachidien ou porteurs d’un implant cochléaire.

Les personnes souffrant de comorbidités (souffrance cardiaque chronique, souffrance pulmonaire ou fumeurs, souffrance hépatique ou alcoolisme, maladies neurologiques ou neuromusculaires, diabète) sont aussi des personnes à risque.

Et enfin, le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande aussi la vaccination aux personnes de plus de 65 ans en bonne santé. Car le rapport souligne que L’incidence des infections invasives à pneumocoques augmente à partir de l’âge de 50 ans et est nettement plus élevée chez les personnes de plus de 65 ans, soit 40 sur 100000 par an. 70% des infections à pneumocoques surviennent chez des personnes de plus de 50 ans. Chez les personnes infectées de plus de 65 ans, la mortalité s’élève à 12%. Elle atteint le double chez les plus de 85 ans