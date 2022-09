Dans le championnat d'Espagne, Yannick Carrasco et Axel Witsel ont permis à l'Atlético Madrid de remporter une large victoire 4-1 contre le Celta Vigo. Les Colchoneros comptent 10 points après cette 3e victoire en 5 matches et grimpent à la 4e place du classement. L'Atlético a pris le contrôle du match dès le début. Angel Correa (9e) a mis l'équipe à l'aise. Rodrigo De Paul (50.) et Yannick Carrasco (66.) ont assuré la victoire.

C’est surtout le but du Diable Rouge qui a donné un éclat supplémentaire à la victoire. Carrasco est parti de sa propre moitié de terrain, a traversé la moitié de terrain adverse balle au pied et après deux feintes de corps placé un tir imparable. Le but de Gabri Veiga (71e, 3-1) et celui contre son camp d’Unai Nunez (82e, 4-1) ont fixé le score définitif.

Italie: De Ketelaere gagne de justesse avec Milan, Vranckx joue ses premières minutes

L'AC Milan a enregistré une victoire difficile contre la Sampdoria lors de la sixième journée du championnat d'Italie. Les tenants du Scudetto ont joué toute la deuxième mi-temps avec un homme en moins, mais ont réussi à s'imposer 1-2. L'entraîneur de Milan, Stefano Pioli, a donné à Charles De Ketelaere sa 3e titularisation consécutive. Alexis Saelemaekers n'est pas sorti du banc, malgré son bon match en Ligue des champions contre Salzbourg mercredi dernier. Son remplaçant Junior Messias a marqué le but d'ouverture après seulement six minutes.

Quelques instants plus tard, De Ketelaere a également marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu par le VAR. Milan a conservé l'avantage pendant toute la première mi-temps, mais a dû jouer à dix juste après la pause. Rafael Leao a tenté une bicyclette, mais au lieu de toucher la balle, il a frappé le nez d'un adversaire. Sa tentative acrobatique a été sanctionnée par un deuxième carton jaune. Quelques instants plus tard, la Sampdoria profitait de sa supériorité numérique. Filip Djuricic (57e, ex-Anderlecht) égalisait de la tête. Oliver Giroud (67e) a donné la victoire à l'AC Milan sur penalty.

Aster Vranckx a obtenu ses premières minutes de jeu sous le maillot de Milan. Il a quitté le banc des remplaçants douze minutes avant le coup de sifflet final. Divock Origi était absent en raison d'une blessure. Grâce à cette victoire, Milan rejoint Naples en tête du classement. Les deux équipes comptent 14 points en six matches.

Allemagne: Meunier titulaire lors de la déroute contre Leipzig

Le Diable Rouge a joué l'entièreté de la rencontre. Le Hongrois Willi Orban a ouvert le score de la tête (1-0, 6e).

Son coéquipier d'équipe nationale Dominik Szoboszlai a doublé le score d'un tir juste avant la mi-temps (2-0, 45e).

Amadou Haidara a porté le score final en fin de match (3-0, 85e). Avec cette deuxième victoire, le RB Leipzig remonte à la 11e place avec 8 points. Dortmund, après cette 2e défaite recule à la 4e place avec 12 unités au compteur.

Le Hertha Berlin a partagé l'enjeu 2-2 avec le Bayer Leverkusen après un match serré. L'ancien attaquant de Charleroi, Dodi Lukebakio, a joué les 90 minutes pour le Hertha. Le Bayer Leverkusen a d'abord pris les devants de la rencontre avec un but de Kerem Demirbay (0-1, 49e). Le Hertha égalisa 7 minutes plus tard sur une frappe de son milieu de terrain Suat Serdar (1-1, 56e). Marco Richter a marqué 7 minutes après être monté sur la pelouse (2-1, 74e). L'équipe berlinoise a mené quelques minutes avant de se faire rejoindre par Schick (2-2, 79e). Avec ce partage, le Hertha Berlin prend la 13e place avec 5 points en 6 rencontres. Le Bayer Leverkusen pointe en queue de classement à la 16e place avec 4 points. Lors de cette 6e journée de Bundesliga, Wolfsburg a signé sa première victoire de la saison en dominant, samedi après-midi, l'Eintracht Francfort (0-1). Koen Casteels a gardé ses filets intacts lors de cette rencontre. Les Wolves ont pris les 3 points grâce à un but sur corner où le défenseur français Maxence Lacroix s'est élevé au-dessus de tout le monde (0-1, 60e). Avec cette victoire, ils occupent la 15e place du classement avec 5 points. Son adversaire du jour, l'Eintracht Francfort, se retrouve à la 11e place avec 8 unités en 6 rencontres.

France: Brest et Fadiga manquent de faire trébucher le PSG et s'inclinent par la plus petite marge

Samedi après-midi, le PSG a remporté une courte victoire, 1-0, face au Stade Brestois, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Après avoir manqué cinq matches sur blessure, Noah Fadiga faisait son retour dans l'effectif brestois qui s'est déplacé au Paris Saint-Germain. C'était la première titularisation pour le latéral belge issu de l'académie brugeoise qui n'avait disputé que 39 minutes pour Brest lors de la première journée de championnat. Neymar a inscrit à la demi-heure le seul but de la rencontre (1-0, 30e), son huitième de la saison, sur une passe de Lionel Messi. Les Brestois auraient pu créer l'exploit en arrachant le nul, mais Slimani a manqué l'opportunité sur penalty (71e), voyant son envoi repoussé par Donnarumma. Noah Fadiga a quant à lui été remplacé dans la foulée. Paris récupère sa 1re place au classement de la Ligue 1 et compte 19 points, soit 2 de plus que Lens et 3 de plus que l'OM qui doit affronter Lille samedi soir. Brest est dans la zone rouge, à la 17e place avec 5 points.

Pays-Bas: Landry Dimata passeur dans le partage de Nimègue face à Sittard

Samedi après-midi, le NEC Nimègue a partagé l'enjeu 1-1 à domicile face au Fortuna Sittard, en match de la 6e journée d'Eredivisie.

Toujours sans le moindre point en championnat à l’entame de la rencontre, le Fortuna Sittard pensait tenir son premier succès grâce au but d’Ozyakup (71e, 0-1). Néanmoins, après l’exclusion d’Erdogan pour deux cartons jaunes (89e), le NEC a profité de sa supériorité numérique pour égaliser. Le Belge Landry Dimata a donné la passe décisive à Marques dans le temps additionnel pour permettre aux hôtes d’empocher le point du nul (1-1, 90e+4). L’ancien Anderlechtois Dimata, arrivé cet été de l’Espanyol Barcelone, a disputé l’entièreté de la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Toujours blessé, Mathias de Wolf ne figurait pas sur la feuille de match. Il s’agit là du quatrième match nul consécutif pour Nimègue qui occupe provisoirement la 8e place avec 7 points. Sittard, qui a pris son premier point de la saison, est dernier. Lundi, le Fortuna accueille son nouveau coach l’Espagnol Julio Velazquez.