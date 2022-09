Un homme et une femme ont comparu devant la justice hutoise ce mercredi 7 septembre pour des faits de vols survenus à Saint-Georges et à Awans. Il leur est en effet reproché d’avoir dérobé de l’outillage chez "Oh! Green"entre mars et avril 2022. Le montant du préjudice est évalué 2392€ pour le magasin de Saint-Georges et à 2838€ pour celui d’Awans. Ce sont les gérants des magasins qui se sont rendu compte que des objets, qui ne figuraient plus dans les rayons, se trouvaient en vente sur " Marketplace ".

2. Une société rentable pour l’euro symbolique? Le pigeon était idéal

Quand on lui a proposé de reprendre une société décrite comme rentable pour l’euro symbolique, le quadragénaire a pensé conclure la bonne affaire.

Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Namur, l’homme originaire de la région de Dinant déchante. Il doit répondre du détournement de plusieurs véhicules et machines pour lesquels l’ancien gérant avait souscrit des contrats de location ou de leasing.

4. La fessée était-elle éducative?

Quasiment dos à dos, les visages fermés, Tony et Carine n’ont échangé aucun regard. Ils ont pourtant plusieurs années de vie commune. Mais leur longue et difficile séparation les a amenés ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur. On reproche à Tony des faits de violence conjugale remontant à mai et juin 2015 mais aussi du harcèlement téléphonique, des menaces envers le nouveau compagnon de Carine ou encore des violences à l’encontre de son fils.

5. Pour Serge, ça ne tournait pas rond dans le giratoire

Il a plutôt les allures du papy tranquille que du hooligan de la route. Pourtant, le 26 juillet 2021, Serge a montré un tout autre visage, plus inquiétant, dans le trafic namurois. Ce sexagénaire avait emprunté un giratoire et a visiblement été contrarié par la manœuvre d’une autre conductrice. "C’est quand même bien moi qui avais priorité", répète le Namurois face au juge. Enragé, Serge a poursuivi l’autre automobiliste, lui a fait une queue de poisson et a donné des coups de frein brusques et violents, l’obligeant à s’arrêter. On appelle cela des entraves méchantes à la circulation.

Plus grave encore, quand Serge s’est retrouvé face à l’autre conductrice, il lui a collé deux gifles.

6. Les amants de la chambre 18

L’AppartCity, au coin de la rue Zénobe Gramme et de la rue de l’Hydrion à Arlon, offre un concept hôtelier atypique, où les chambres sont aménagées en appartements.

Un couple a pris possession d’une chambre. Lui vit une passe difficile: il est en grosses difficultés financières suite à la fermeture de son bar à chicha grand-ducal et à la suite aussi du départ de sa femme dont il est maintenant séparé. Elle, sa serveuse, jeune brésilienne de 23 ans, depuis peu sans emploi, est tombée amoureuse de son ex-patron.

Mais le couple a demandé à avoir la chambre 18… Une chambre particulièrement demandée par les trafiquants.

7. Le prévenu se présente à l’audience en singlet

Un quadragénaire n’a, semble-t-il, pas pris la mesure de son choix vestimentaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel à Neufchâteau ce mardi. Son t-shirt sans manches dans les tons orangés, associé à un pantalon de sport noir, n’a pas du tout séduit la substitut du procureur du roi. Que du contraire.

"Je suis peut-être vieux jeu mais il fut un temps où l’on se présentait à l‘audience en costume. Je ne vous demande pas de venir en costume trois-pièces. Mais je vous avoue que venir en marcel devant le tribunal me choque vraiment! Je suis très surprise. Je trouve inadmissible de se présenter face son juge en singlet. Cela témoigne d’un manque de respect manifeste de la gravité des faits pour lesquels monsieur comparait. Mais si Monsieur le président le tolère, et je l’admire parce que moi pas, je n’en tiendrais pas compte", lance Mme Robert en préambule de son réquisitoire.

8. Va-t-il devoir démolir son chalet flambant neuf à Bastogne?

La Commune de Bastogne veut qu’un propriétaire démolisse un chalet flambant neuf qu’il vient de construire au domaine des Marcassins à Neffe.

9. La comtesse Diana du Monceau a dû répondre du traitement infligé à son homme à tout faire

Il est "voleur, menteur, harceleur", accuse Diana du Monceau à l’encontre de Saïd B. qu’elle aurait hébergé dans des conditions inhumaines.

On a entendu tout et son contraire à l’audience correctionnelle de ce mardi où la comtesse Diana du Monceau a comparu suite au jugement rendu le 1er mars dernier qui regrettait son absence à l’audience du 1er février et ordonnait sa comparution pour répondre de cinq préventions.