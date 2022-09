Une fausse note pour entamer le procès des attentats?

Dix inculpés, dont neuf sont présents à l’audience, devront répondre de leur implication éventuelle dans la préparation et la commission des attentats. Le 22 mars 2016, trois terroristes s’étaient fait exploser à l’aéroport de Zaventem et dans le métro à Maelbeek. 32 personnes avaient perdu la vie.

Au cours de ce procès unique dans l’histoire de notre pays, des dizaines de témoins et de parties civiles vont être appelées à témoigner au cours des 6 à 9 mois d’audiences.

Cette audience préliminaire a pour objectif de fixer la liste des témoins. Le Parquet fédéral ainsi que les avocats ont préalablement communiqué les noms des témoins qu’ils souhaitent entendre. À l’issue de cette audience, un arrêt préliminaire sera prononcé reprenant la liste des témoins. Cette liste n’est pas définitive puisque de nouveaux noms pourront y figurer si la présidente, Laurence Massart, l’estime nécessaire.

Une configuration qui plombe l’entame de ce procès

Un des défis de ce procès est avant tout de tenter d’amener de la sérénité auprès des protagonistes. Cette audience préliminaire risque pourtant d’être sous tension car certains avocats de la défense entendent bien protester contre l’encadrement sécuritaire autour de leurs clients. Pour Luc Hennart, porte-parole de la cour d’appel de Bruxelles pour le procès des attentats, on risque bien de démarrer ce procès sur une fausse note. "On n’a pas voulu s’inspirer du procès de Paris pour l’aménagement du box des accusés,"regrette le magistrat qui avait visité le palais de justice de Paris lors du procès des attentats du 13 novembre 2015.

C’est autour du box des accusés que les tensions se cristallisent principalement. Ces box clos semblent peu propices à ce que la parole des accusés se libère. Au procès parisien, les accusés étaient assis côte à côte dans un box unique où les échanges avec les avocats étaient permis grâce à des vitres sécurisées ajourées. Stanislas Eskenazi, l’avocat de Mohamed Abrini est particulièrement remonté à l’entame de ce procès. "Dans la configuration actuelle, je ne peux pas accepter ça. Il m’est impossible d’exercer mon métier de cette manière. Il n’y a pas de respect des avocats…"Pour l’avocat de M. Abrini, le droit de son client ne peut pas venir en second lieu par rapport au risque de ressenti des parties civiles. "Les victimes et leurs proches ont tous le droit de nous détester car leur douleur est immense. Prendre des coups ne me dérange pas. Mais il faut qu’on comprenne bien que je fais mon métier."

«On n’a pas voulu s’inspirer de Paris»

Luc Hennart, porte-parole dans ce procès, y va de son franc-parler. "Au niveau de la Cour d’appel, j’ai rappelé ce que nous en pensons…"Et il serait plutôt en phase avec l’analyse de l’avocat Eskenazi… "On nous a expliqué que ce serait comme ça… C’est dommage car on aurait pu éviter des discussions de ce type. Mais pour cela, il fallait changer de mode de raisonnement."

Les mesures de sécurité entourant le procès de Bruxelles semblent, en apparence, beaucoup plus pointilleuses au regard de ce qui a été réalisé à Paris. Rebaptisé "Justitia", l’ancien site de l’OTAN va accueillir ce procès unique dans un cadre particulièrement austère. Certains évoquent même un "bunker"lorsqu’on parle du bâtiment. Cet ensemble sécuritaire et inhospitalier n’est pas à sous-estimer car il influencera très certainement l’atmosphère de ce procès. Pour que la parole des accusés se libère, il lui faut un cadre approprié.

Équilibre entre sécurité et droit

Les arguments de la défense seront-ils entendus par la présidente de la cour d’assises? C’est elle seule qui pourra être en mesure de faire évoluer le cadre avant le vrai début de ce procèsle 13 octobre. "Il faut trouver un juste équilibre, estime Olivia Venet, avocate de parties civiles. Il faut trouver le juste rapport entre la nécessité de sécurité et les droits de chacun."Pour Guillaume Lys, autre avocat de parties civiles, cette question des boxes doit être réglée au plus vite. "Les victimes ont besoin de voir que des mesures de sécurité sont prises. Mais il ne faut pas que ce procès devienne celui des boxes…"