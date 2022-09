Qui est Camilla, épouse de Charles III et nouvelle reine « consort » d’Angleterre ?

"Au moment du divorce avec Diana, il y a eu beaucoup de couvertures de tabloïds et d’enregistrements qui ont fuité. Tout le monde avait entendu parler de l’histoire de Camilla et Charles, mais ensuite les gens se sont moins tenus au courant de leur vie. Certaines personnes ne savaient même pas qu’elle le suivait sur le trône", avance Lieven Buysse, professeur de linguistique anglaise et de culture britannique à la KU Leuven.

À 75 ans, Camilla Shand, de son nom de naissance, devient reine "consort", à la suite de l’accession au trône de son mari. Elizabeth II avait elle-même émis le souhait de lui remettre ce titre et l’avait nommée en janvier dernier "Dame de l’ordre de la Jarretière", titre le plus prestigieux de la chevalerie britannique.

Comme les autres membres de la famille royale, elle est impliquée depuis des années dans de nombreuses activités philanthropiques et est marraine de plusieurs associations.

Dans son temps libre, elle se passionne pour l’équitation et la lecture. Elle a d’ailleurs lancé pendant le Covid son propre club de lecture sur Instagram qui comptabilise plus de 140 000 abonnés.

Issue d’une famille bourgeoise du Sussex, elle fréquente dans sa jeunesse des établissements privés à Londres et en Suisse. Elle étudie également la littérature française à Paris.

Une histoire d’amour

Précédemment mariée, Camilla a épousé Charles en 2005, en toute discrétion et sans la présence d’Elizabeth II, qui se montrait réticente à l’époque. Il s’agissait d’un mariage civil qui lui a valu de recevoir le titre de duchesse de Cornouailles.

"C’est une assez belle histoire au final. Camilla est l’amour de jeunesse de Charles. Il a donc réellement pu suivre son cœur en l’épousant.", raconte Lieven Buysse.

Camilla et Charles se rencontrent pour la première fois en 1971. Ils entament une brève relation mais Charles s’engage ensuite dans la Royal Navy et Camilla se marie avec le major Andrew Parker Bowles. En 1981, Charles épouse Diana Spencer. Ils divorcent en 1996, ce qui permet au prince de Galles et à Camilla d’officialiser leur relation. "Ils ont essayé d’être le plus discret possible. Camilla a été présentée petit à petit mais elle est toujours restée en retrait, explique Lieven Buysse. E lle n’est pas du tout cette sorte de personnalité publique exubérante comme a pu l’être Diana. Cela ne fait pas non plus partie de son caractère. Elle est assez réservée."

Cette discrétion qui la caractérise, Lieven Buysse est persuadé qu’elle va savoir la conserver en tant que nouvelle reine "consort". Elle sera, par contre, potentiellement amenée à s’engager dans davantage d’activités et sera bien plus sollicitée. "C e qui risque véritablement de changer, c’est qu’il sera attendu d’elle qu’elle fasse des choses de son côté.Jusqu’à présent, elle ne faisait qu’accompagner son mari. Dorénavant, elle devra aussi se déplacer seule, un peu comme la reine Mathilde est amenée à le faire chez nous", explique Lieven Buysse.

Un couple peu populaire dans les sondages

Selon le dernier sondage du groupe de recherche et d’analyse YouGov qui calcule la popularité des membres de la famille royale, l’ancienne duchesse de Cornouailles atteint à peine les 40% de popularité. Son mari est classé juste au-dessus d’elle à 42%. A titre de comparaison, le fils de Charles, le prince héritier William est populaire à 66%. "Le manque de popularité de Charles déteint naturellement sur sa femme, affirme Lieven Buysse. Mais ils forment aussi un couple bien plus en équilibre que lorsque Charles était avec Diana. Sa popularité à elle prenait largement le dessus sur la sienne."

Reste à voir, dans les mois à venir, si cet équilibre pourra être bénéfique pour l’image du nouveau couple souverain.