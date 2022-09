Des averses rythmeront par ailleurs la journée, pouvant par endroits s’accompagner de quelques coups de tonnerre. Les averses les plus intenses s’observeront dans les régions proches des Pays­-Bas. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et très localement 21 degrés en plaine, à la faveur des éclaircies.

Samedi soir, les dernières averses toucheront l’est du pays tandis que de larges éclaircies se dessineront depuis l’ouest. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout, mais des champs de nuages bas et des bancs de brouillard se formeront en plusieurs endroits.

Dimanche, l’IRM prévoit un temps plus calme et généralement sec avec de la grisaille matinale, puis une alternance d’éclaircies et de cumulus l’après­-midi. Les températures atteindront jusqu’à 23 degrés.

Lundi, le soleil brillera de nouveau. Le mercure montera encore de quelques degrés pour atteindre jusqu’à 25 degrés.

En ce qui concerne les autres jours de la semaine, le temps s’annonce à nouveau plus variable et plus frais.