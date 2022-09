Le mariage entre la jeune princesse Elizabeth et le prince Philip de Grèce, devenu Philip Mountbatten, était un mariage en partie "arrangé". Il durera néanmoins près de trois-quarts de siècle.

Lire + ici

2. Qui imitera le mieux le brame du cerf ce samedi à Saint-Hubert?

Le championnat de Belgique d’imitation de brame du cerf se tiendra ce week-end du côté de Saint-Hubert. Un moment unique ouvert au grand public.

Lire + ici

3. Namur: la Frip Café, club échangiste (de vêtements)

Échanger les vêtements qu’on ne porte plus contre d’autres, en très bon état… la fripe, c’est chic! Focus sur la Frip Café, qui a récemment ouvert au 9 de la rue des Brasseurs à Namur.

Lire + ici

4. Au Roannay, à Francorchamps, David Martin et Mathieu Vande Velde offre une expérience gastronomique (photos + vidéo)

À la tête du restaurant du Roannay, les chefs David Martin et Mathieu Vande Velde misent sur une cuisine gastronomique et technique, alliant gourmandise et accents locaux. Tout en conservant l’âme des lieux.

Lire + ici

5. Les trois malfrats avaient ciblé la maison d’une personne tout juste décédée: «C’est particulièrement odieux», sévérité d’un jugement

Le juge estime les faits particulièrement odieux et condamne sévèrement des malfrats au casier judiciaire bien chargé.

Lire + ici

6. Jodoigne: l’abbaye de La Ramée prend du galon au patrimoine wallon

L’abbaye de La Ramée ouvre ses portes ce week-end pour les Journées du patrimoine. Son périmètre de protection a été élargi au printemps dernier.

Lire + ici

7. Alex Vizorek sur les traces de Raymundo en exclusivité sur Divertissez-Voo

Ce soir, Voo diffuse en primeur un documentaire sur Raymond Goethals. Grand fan de foot, Alex Vizorek retrace sa carrière.

Lire + ici

8. Carlos Alcaraz, Casper Ruud ou… Rafael Nadal : qui sera le prochain numéro 1 mondial de tennis?

La course au trône mondial se trouve désormais dans la dernière ligne droite. Et l’équation est toute simple : si Casper Ruud (ATP 7) ou Carlos Alcaraz (ATP 4) accède seul à la finale du Majeur américain, il deviendra le prochain numéro 1 ce lundi 12 septembre. Mais si les deux joueurs remportent leur match, face respectivement à Karen Khachanov (ATP 31) et Frances Tiafoe (ATP 26), le verdict tombera dimanche, au terme de l’ultime rencontre de cet US Open.

Lire + ici

9. Musique: Benjamin Biolay à l’essentiel

Deux ans après "Grand Prix", Benjamin Biolay revient avec un disque magnifique, poétique, urgent et brutal.

Lire + ici

10. Voici pourquoi des arbres sont coupés au bois de Lauzelle qui est géré par l’UCLouvain, à Louvain-la-Neuve

Gérer le bois pour qu’il soit plus résilient et accueille davantage de biodiversité, cela passe aussi par des coupes d’arbre. Explication avec Thibault Thyrion, le garde-forestier de l’UCLouvain.

Lire + ici