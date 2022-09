Des fermetures mais «aucun impact sur le personnel»

"De moins en moins de personnes se rendent dans une agence et davantage effectuent leurs opérations bancaires de manière digitale ou à distance, explique Renaud Deschamps d’ING. La dernière étude de Febelfin le confirme: pas moins de 60% des Belges ne prennent jamais de rendez-vous physique avec leur banque, ou le font moins d’une fois par an. 33% des Belges prennent un rendez-vous avec leur banque 1 à 3 fois par an."