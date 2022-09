Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La reine se trouve dans son château de Balmoral où elle passe tous les ans la fin de l’été. Et c’est là que les membres de la famille royale vont converger.

Les premiers sur place: sa fille Anne et son fils le prince Charles, 73 ans, avec sa femme Camilla.

La Première ministre quitte la Chambre

La tension monte d’un cran. "Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham. Mes pensées et celles des gens à travers le Royaume-Uni sont avec sa Majesté la reine et sa famille", réagit la Première ministre britannique Liz Truss sur Twitter.

Preuve que la situation est alarmante, la Première avait quitté la Chambre où elle s’exprimait après avoir été informée discrètement par son ministre Nadhim Zahawi qui s’était glissé à ses côtés pour lui tendre une note.

À Balmoral et pas à Londres

Cette même Première ministre qui s’était rendue mardi au château écossais pour être officiellement intronisée en remplacement du démissionnaire Boris Johnson. Quinzième chef de gouvernement en 70 ans de règne d’Elizabeth II. Fait exceptionnel, elle s’était rendue à Balmoral au lieu de rentrer à Londres où se passe d’habitude la transition. Mais les problèmes de santé de la reine en ont décidé autrement. Ce jour-là, des images diffusées par le palais ont montré la souveraine souriante et s’appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante.

Un jet se pose à Aberdeen

Le lendemain, le mercredi, confirmation d’un état de santé vacillant, le palais avait annoncé que la reine reportait une réunion en ligne, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer.

Jeudi, peu avant 16 h, un jet de la Royal Air Force se pose à l’aéroport d’Aberdeen avec les deux autres enfants de la reine, Andrew et Edward, et son petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession. Tandis que son épouse Kate restait à Windsor où leurs trois enfants George, Charlotte et Louis passent leur première journée complète dans leur nouvelle école.

Après, on apprend que c’est au tour du prince Harry de prendre le chemin de l’Écosse. Mais aux dernières nouvelles, sa femme Meghan est restée à Londres.

Le petit-fils de la reine et son épouse, qui vivent aux États-Unis, devaient assister à un événement caritatif à Londres jeudi soir.

La relève de la garde n’aura pas lieu

Au palais de Buckingham à Londres, un panneau a été sorti pour informer les touristes: la relève de la garde n’aura pas lieu.

C’est là, que des dizaines, devenant rapidement des centaines, de Britanniques et de touristes se rassemblent en fin de journée pour partager leurs inquiétudes et émotions devant le palais londonien.

La reine est décédée paisiblement

Inquiétudes confirmées. A 19 h 32, la nouvelle officielle tombe: la monarque la plus célèbre de la planète, celle qui venait de fêter ses 70 années de règne, la reine Elizabeth II, est "décédée paisiblement".

Les drapeaux sont mis en berne au-dessus du palais de Buckingam et le "God save the Queen"est diffusé sur la BBC. Une grande page d’histoire se tourne.