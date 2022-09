Comic Strip Festival: 5 auteurs ou autrices à suivre

1 Mayana Itoïz

©Dargaud

Les parents les plus avertis la connaissent pour Le loup en slip, dont elle assure le dessin sur scénario de Lupano. Mais voici la Française de 43 ans autrice complète avec la sortie… ce vendredi de Léo en petits morceaux, un récit intime sur fond de guerre que lui a inspiré une photo de sa grand-mère.

2 Hervé Tanquerelle

Autre Français présent au "CSF", Tanquerelle est un intime de Joann Sfar, connu pour Groenland Vertigo et Le dernier Atlas. Il est aujourd’hui le dessinateur du Ministre et la Joconde, un récit loufoque dans lequel un André Malraux shooté escorte, sur le paquebot France et sur injonction de De Gaulle, la Joconde jusqu’à New York, où elle doit être exposée. Le scénario est signé Bourhis et Bourgeron, eux aussi à Bruxelles ce week-end.

3 Alix Garin

Alix Garin ©Le Lombard

La jeune autrice belge (elle a 25 ans) a signé, en 2021, Ne m’oublie pas, un émouvant roman graphique sur la maladie d’Alzheimer. Elle dédicacera cet album, avant d’être exposée, du 10 septembre au 30 octobre, dans le cadre prestigieux du Rouge-Clôitre, à Auderghem (infos: www.rouge-cloitre.be).

4 Jean-Louis Tripp

Il vit au Canada, ce qui est une bonne raison de profiter de sa présence en Belgique. Le fait qu’il soit, avec Le petit frère, évocation bouleversante de la mort de son jeune frère, l’auteur du roman graphique de l’année écoulée, en est une autre.

5 Rubén Pellejero

Depuis quatre albums, l’Espagnol est le (très talentueux) dessinateur attitré de la reprise de Corto Maltese. Et puisque le quatrième ( Nocturnes berlinois) sortait précisément cette semaine, il sera présent, lui aussi, au Comic Strip Festival, en compagnie de son scénariste, Juan Diaz Canales, un autre Espagnol.

Infos et programme complet: www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/bd-comic-strip-festival.