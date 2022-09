Climat: la Wallonie a sa feuille de route pour 2030

Est-ce un catalogue de mesures définitives (voir le très bref aperçu ci-dessous)? Non, répond Philippe Henry. "Tous les curseurs peuvent bouger, mais la chose sur laquelle je ne bougerai pas c’est l’objectif de 55% de réduction des GES."

Si elle n’est pas négligeable, la marge de manœuvre pour les discussions intra-gouvernement reste étroite: ce qui est du ressort des compétences wallonnes nécessite une réduction de 47% des GES (le reste des 55% concerne un volet industriel qui dépend du système d’échange de quotas d’émission ETS) et le PACE tel que fixé actuellement permettrait une réduction de 48,5%. Il y a donc 1,5% pour faire glisser les curseurs dans un sens ou un autre.

Se détacher des énergies fossiles

Les multiples propositions de ce PACE s’articulent autour de deux lignes de force, développe le ministre Henry: protéger les citoyens dans leur quotidien en brisant leur dépendance aux énergies fossiles; produire plus d’énergie renouvelable (objectif 29,4% dès 2030, soit le double d’aujourd’hui) et améliorer l’efficacité énergétique pour atteindre une réduction de la consommation finale énergétique de 29% par rapport à 2005.

Le ministre sait que certaines des propositions vont faire grincer des dents et d’autres vont susciter des levées de boucliers. On pense à la fin programmée des chaudières à mazout et, plus encore, à la proposition de limiter la vitesse sur autoroute à 100 km/h.

Le ministre insiste toutefois: les mesures proposées n’ont pas été construites en vase clos. Les représentants des entreprises, les syndicats et la société civile ont été consultés. Il y a aussi eu des panels citoyens (la mesure des 100 km/h en est d’ailleurs issue).

Éviter d’aller de crise en crise

Si la crise énergétique actuelle démontre la nécessité de changer de modèle, elle risque aussi de réduire les moyens des pouvoirs publics pour mettre en place les alternatives. Dont certaines sont déjà impulsées mais sont en attente d’un coup d’accélérateur. On pense, pour ne citer que cet exemple, au déploiement de bornes de recharge sur le territoire wallon, préalable à l’électrification de la mobilité.

Il faudra effectivement trouver l’équilibre entre, d’une part, des solutions immédiates pour protéger la population et les entreprises de l’explosion des coûts énergétiques et, d’autre part, l’impératif de répondre à la crise climatique qui passe par la réduction des GES. Si des projets pourront être réévalués en cours de route en fonction de leur avancement et de leur ampleur, l’essentiel est de rester en ligne avec les objectifs de long terme, dit Philippe Henry. "Les acteurs économiques attendent d’ailleurs qu’on ne touche pas aux objectifs structurels, dit-il. Les solutions de court terme doivent donc être en ligne avec les objectifs de long terme. Sinon, on ira de crise en crise."