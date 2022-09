Simple exemple : dans un avenir proche, les clients de l’agence ING de Welkenraedt vont devoir se rendre à l’agence de Stembert, située à 20 minutes en voiture, pour retirer de l’argent ou faire des opérations au guichet.

Et pour cause, ING Belgique a annoncé, il y a quelques semaines, qu’elle comptait encore réduire le nombre d’agences et qu’elle allait «sabrer» dans son réseau de franchisés.

Or, selon nos informations, de nombreux agents indépendants ont appris, cette semaine, s’ils pourraient continuer «l’aventure ING» ou si leur relation contractuelle avec la banque allait s’interrompre. Des banquiers indépendants, souvent associés au sein d’une SCRL, qui n’ont qu’un seul client… la banque ING.

Par ailleurs, il nous revient qu’ING aurait décidé de casser tous les contrats et d’en créer de nouveaux qui seront soumis aux indépendants qu’elle gardera.

43 fermetures à venir

«À l’heure actuelle, ING dispose de 393 agences. Notre intention est d’évoluer vers un réseau d’agences substantiel avec des équipes d’agences plus importantes d’ici 2024, commente Renaud Deschamps, porte-parole d’ING par rapport à nos questions. Au total, nous souhaitons disposer d’un réseau d’environ 350 agences d’ici la fin 2022… Les chiffres exacts et les conséquences pour nos clients et collègues seront communiqués en temps utile, ainsi que le soutien nécessaire. À l’avenir, notre modèle de distribution et de conseil comprendra une combinaison de bureaux statutaires et de bureaux gérés par des agents indépendants.»

Selon des chiffres avancés par L’Echo en juillet dernier, la banque ING ne pourrait garder, à terme, que 100 à 150 agences franchisées. Une information qui ne nous a pas été confirmée par la banque.

«Le principe de base d’ING est et restera que nos clients continuent d’avoir accès à une aide et un soutien physique par le biais d’une agence, nous explique ING. Nous resterons très accessibles pour nos clients. Plus de neuf clients sur dix continueront à avoir une agence à moins de 10 km.»

Des fermetures mais «aucun impact sur le personnel»

Pour justifier les fermetures d’agences, ING se retranche derrière la digitalisation et ne parle pas du coût que ces agences représentent.

« De moins en moins de personnes se rendent dans une agence et davantage effectuent leurs opérations bancaires de manière digitale ou à distance, explique Renaud Deschamps d’ING. La dernière étude de Febelfin le confirme: pas moins de 60% des Belges ne prennent jamais de rendez-vous physique avec leur banque, ou le font moins d’une fois par an. 33% des Belges prennent un rendez-vous avec leur banque 1 à 3 fois par an. »

Mais ING l’assure: « Les ajustements de notre réseau d’agences indépendantes n’auront pas d’impact sur le personnel. » Et la banque souligne que « l es clients pourront toujours compter sur les conseils et l’expertise de l’un de nos milliers de banquiers. »