Slava (T.1/3) - Open bar en Union Soviétique

Nous sommes à la fin des années 90, dans une région qui ressemble à la Géorgie actuelle, et ses mines riches en manganèse. Peu importe, finalement, ce qu’on extrait du sol: ce qu’il faut savoir, c’est que l’industrie minière locale est menacée d’être dépecée par un oligarque bien décidé à racheter le tout pour mieux le revendre, machine par machine, pièce par pièce.

Depuis cinq ans, tout le pays est saisi par la fièvre de la consommation, c’est plus contagieux que le choléra

Un classique du capitalisme moderne que Dimitri Lavrine a bien potassé: cet escroc flamboyant se trouve précisément dans la région pour y piller les dernières richesses issues de l’ex-Union Soviétique. Il se propose donc, lui et son ami Slava, un ancien peintre qui a remisé ses rêves d’idéalisme au placard pour "du pognon", de jouer les intermédiaires afin de sauver la boutique… et se faire une jolie commission au passage.

©Dargaud

Ce deal, ils devront le passer sous la surveillance de la belle Nina et de son père Volodia, une montagne tout en muscles et en vodka hilarante. Deux mineurs parmi d’autres, et les leaders d’une communauté soudée qui tranche avec l’ambiance qui prévaut alors dans le pays: "Depuis cinq ans, tout le pays est saisi par la fièvre de la consommation, c’est plus contagieux que le choléra", déclame ainsi Lavrine pour mieux planter le décor.

J’ai écrit avec une conviction que j’ai, aujourd’hui plus que jamais: un peuple ne se réduit pas à son régime

Et c’est vrai que c’est à la rencontre d’une Russie désenchantée, où une population nourrie aux idéaux communistes se fait dépouiller par les chantres de la nouvelle économie de marché que nous invite Pierre-Henry Gomont. Nourri des récits de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature, cet ancien sociologue précise avoir écrit cette histoire - prévue en trois tomes - lorsqu’il "n’était pas encore question du drame qui se joue en Ukraine". "J’ai écrit ce livre avec, ajoute-t-il, la conviction qu’un peuple ne se réduit pas à son régime. En définitive, le peuple russe n’y est pour rien. Pris dans l’étau stalinien, il a été affamé, brutalisé et réduit à néant. Dans le gant de fer de Poutine, il est muselé, embarqué dans une guerre inepte qui causera, encore une fois sa perte."

©Dargaud

«Après la chute», Pierre-Henry Gomont, Dargaud, 104 p., 20.50 €.