Le cigare séduit de plus en plus les jeunes: les raisons de son succès

Très peu d’entre eux fument la cigarette au quotidien.

Cécile Dieu, gérante des Must de Lipajou à Bouge, constate également un changement de profil de consommateurs, et ce depuis environ dix ans avec un phénomène beaucoup plus marqué ces trois – quatre dernières années. "J’ai beaucoup de 30-40 ans mais je reçois des clients dès l’âge de 25 ans."En fonction des périodes, elle accueille dans sa boutique environ 30% de clients dans cette tranche d’âge. Lors des fêtes de fin d’année, ce pourcentage peut atteindre les 50%.

Cécile constate effectivement qu’à côté des collectionneurs, ce public consomme le cigare de façon occasionnelle et récréative. "On retrouve des jeunes qui veulent profiter d’une expérience. D’ailleurs, très peu d’entre eux fument la cigarette au quotidien."

Un cigare, ça se déguste

Christophe Vanesse, ancien fumeur de 39 ans, a définitivement troqué les cigarettes pour le cigare. "Ce n’est pas du tout la même chose. Le cigare, c’est un plaisir que je partage avec des amis. Je prends vraiment le temps et je le fais une fois par mois. Fumer la cigarette, c’est beaucoup plus machinal."

Le cigare cubain jouit d’une bonne image de marque auprès des jeunes, notamment, mais il est très cher.

Philippe Bornauw le confirme. Le cigare se déguste, "comme un bon vin", et il est déjà possible de le faire à partir de cinq euros. Ensuite, les prix peuvent grimper aux alentours de 50 euros dans sa boutique. "Les jeunes ne vont pas privilégier ces cigares-là. Je leur conseille de démarrer avec un produit qui a une cape un peu plus souple et qui est plus léger en goût."

Bien que le cigare cubain soit très populaire, son prix peut rebuter les plus petits portefeuilles. Certaines marques de "puros" cubain comme le Cohiba Behike peut dépasser la centaine d’euros. "Le cigare cubain jouit d’une bonne image de marque auprès des jeunes, notamment, mais il est très cher." remarque Cécile Dieu. Ils se tournent alors vers des cigares en provenance du Nicaragua, de République dominicaine ou encore du Honduras.

Vu sur Instagram

Les réseaux sociaux ont aussi leur part d’influence. "Quelques-uns arrivent en boutique et demandent conseil sur les cigares qu’ils ont vus sur internet."

Si beaucoup de jeunes se mettent à fumer des cigares, c’est parce qu’il existe un mouvement dit «bon vivant».

Certains jeunes consommateurs sont de véritables aficionados et partagent leur passion sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Gilles van den Beylaardt, 29 ans. Sur le réseau social Instagram, ses 2000 abonnés peuvent admirer, entre une photo en bord de plage avec son chien et une randonnée en montagne, ses derniers "moments cigare" souvent accompagnés d’un bon vin et d’un copieux repas. " Je pense que si beaucoup de jeunes se mettent à fumer des cigares, c’est aussi parce qu’il existe un mouvement dit "bon vivant"très actif sur les réseaux sociaux.", constate-t-il.

Des comptes Instagram comme The Cigar Smoker et Gueuleton comptabilisent respectivement plus de 90000 et 300000 abonnés. Ils prônent tout d’eux la philosophie "bon vivant" en immortalisant cigares, viande et alcool de qualité.

Bien qu’il ne soit pas sans danger (lire ci-dessous), le cigare semble bel et bien dépoussiéré.

Objet tendance mais pas sans risque pour la santé.

"Je n’inhale pas la fumée avec le cigare", explique Christophe Vanesse, fumeur de cigares occasionnel. "Et c’est du 100% tabac, c’est naturel, donc il n’y a pas de risque d’addiction", affirme Gilles van den Beylaardt, passionné de cigares.

Autant d’affirmations que les spécialistes remettent en cause. "Il y a du tabac et il y a combustion, donc on retrouve exactement le même risque que pour les cigarettes. Il ne faut pas croire que le cigare est moins dangereux", explique Suzanne Gabriels, experte en prévention du tabagisme à la Fondation contre le Cancer.

On va moins développer de dépendance, mais d’un point de vue physique, le cigare reste tout à fait addictif.

La différence avec la cigarette réside dans la moindre facilité à se procurer un cigare dans les commerces traditionnels. Il revêt un caractère plus exclusif et est, dès lors, consommé de façon plus espacée dans le temps. "D’un point de vue psychologique, on va moins développer de dépendance, mais d’un point de vue physique, le cigare reste tout à fait addictif", souligne Éric Englebert, médecin au CHU de Liège et membre du comité scientifique interuniversitaire de gestion du tabagisme (CSIGT) du FARES.

Nicotine aussi dans le cigare

Contrairement à ce que certaines personnes peuvent affirmer, un cigare contient bien de la nicotine, un produit chimique issu directement de la plante de tabac. Le cigare n’en est donc pas exempt.

Dès qu’elle est inhalée, la nicotine se diffuse à travers le corps via le flux sanguin et atteint le cerveau. Elle active alors le circuit de la récompense et sécrète la dopamine, cette "hormone du bonheur" ou du plaisir immédiat. C’est cette activation des neurones à dopamine qui exercerait un effet addictif. "Le problème, c’est que la nicotine modifie précisément ce système qui libère la dopamine. Au plus on consomme jeune, au plus cela va avoir un impact sur ce système parce que le cerveau n’est pas encore mature", précise Suzanne Gabriels.

Si vous avez globalement moins de risque au niveau pulmonaire avec le cigare, vous en avez plus au niveau du cancer du cou.

Certains produits dérivés du tabac sont plus nocifs que d’autres, mais la toxicité y est toujours présente. "Si vous avez globalement moins de risque au niveau pulmonaire avec le cigare, vous en avez plus au niveau du cancer du cou", explique Éric Englebert. "C’est comme si je vous demandais si vous préfériez que je vous tire dessus avec une balle de six millimètres ou de neuf millimètres. Que vous me répondiez six ou neuf, ça revient au même."