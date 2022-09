La «Forêt interdite» d’Harry Potter prendra vie dès novembre au domaine de Groenenberg

Un village à thème proposant nourriture et boisson ainsi qu’une boutique de souvenirs feront également partie de l’expérience.

Une liste d’attente donnant accès à des informations et une billetterie exclusives est dès à présent ouverte. Les tickets seront disponibles à partir du 15 septembre sur le site officiel de l’événement. Il faudra débourser entre 23 et 55 euros pour un adulte et entre 19 et 40 euros pour un enfant, selon la séance choisie.