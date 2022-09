1 Slava (T.1/3)

©Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Les années 1990, quelque part en Russie.

L’URSS a cessé de vivre. Son utopie appartient au passé, tout juste bonne à figurer dans les livres d’histoire.

Dans un décor qui fait la part belle à l’immensité des espaces russes autant qu’aux vestiges de l’architecture soviétique, deux maraudeurs se livrent à une activité pour le moins douteuse: mettre la main sur toutes sortes de babioles susceptibles d’intéresser de riches investisseurs.

L’un, Dimitri Lavrine, est un trafiquant sans scrupules. Selon lui, tout s’achète et tout se vend. L’autre, Slava Segalov, est un artiste qui a renoncé à ses rêves de gloire et tente de se faire une place dans ce monde nouveau qui s’ouvre à eux. Il suit Dimitri à contrecœur, déchiré entre son éthique et la dette qu’il a contractée envers ce dernier.

Au moment où commence cette histoire, ils sont occupés à récupérer, dans un bâtiment à l’abandon, tout ce qui peut se monnayer. Mais rien ne va se passer comme prévu…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GÉNIAL

Un escroc flamboyant et son acolyte, un ex-peintre qui veut désormais "du pognon", pillent les ruines de l’ex-Union Soviétique, au cœur d’un pays gagné, en ces années 90, par la fièvre acheteuse et le capitalisme sauvage.

Un portrait mosaïque d’une nation en déliquescence, qui permet de mieux comprendre la Russie d’aujourd’hui. Pardon, le peuple russe: c’est pas pareil. Brillant, magnifiquement rythmé et aussi très drôle par moments.

L’une des toutes meilleures sorties de cette rentrée 2022.

2 L’impudence des chiens

©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Le Comte de Dardille est dans un bel imbroglio judiciaire! Sa femme, Amélie de Figule l’accuse de renâcler à la besogne. Elle réclame donc le divorce et la moitié de sa fortune.

Charge au facétieux marquis de préparer son ami le comte à l’épreuve du Congrès durant laquelle le malheureux devra, sous l’œil de Dieu, contenter bibliquement sa femme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLICIEUX

Et à la fin, Ducoudray touche: son vaudeville tout en rimes et en alexandrins, dans lequel un mari amoureux mais incapable de se mettre au garde-à-vous cherche un moyen de satisfaire à l’épreuve du congrès, qui doit prouver sa vigueur, est un délice de gourmet.

3 Adan

©Glénat

Le résumé de l’éditeur

Jeunes trentenaires, Adèle et Anis aimeraient pimenter leur vie de couple pour échapper à la routine qui s’installe… Un soir, à la sortie d’un restaurant, ils se laissent tenter et emboîtent le pas de deux amants. Leur voyeurisme va les conduire jusqu’aux portes d’ADAN, une agence mystérieuse spécialisée dans la conception de fantasmes sur-mesure.

Mais une fois sur place, le piège se referme sur eux. Un étrange et sulfureux jeu de piste commence… le couple pourrait bien perdre le sens des réalités au cours de cette enquête qui va les amener à libérer leur sexualité et à repousser leurs limites.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PIMENT

Plus de 10 ans de vie commune, ça peut vous user un couple. Anis et Adèle font donc appel, un peu par hasard, à une agence missionnée pour pimenter leur vie, notamment sexuelle. Mais encore faut-il faire la part du vrai et du faux.

Un thriller érotique un poil tiré par les cheveux. Par exemple.

4 La plume est plus forte que l’épée

©Fluide Glacial

Le résumé de l’éditeur

Robin des Bois, Long John Silver, Richard III, Cyrano de Bergerac, le Cid, Macbeth… ils ont tous péri par l’épée, mais ont survécu par la plume des écrivains.

Et comme c’est libre de droits, voici l’histoire revisitée de ces mâles blancs cisgenres.

Amateur de littérature classique et spécialiste de la parodie, B-gnet revisite les grands classiques de cape et d’épée.

Le shérif de Nottingham, Tyrano de Bergerac, Chimène l’enquête et Long John Silver Spoon se côtoient sans peur et sans reproche au cœur de récits tordus et tordants!

Et cela en prose et en BD, tout simplement.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BADIN

B-gnet (c’est son pseudo) moque les Macbeth, Cyrano, Robin des Bois (on adore son duo avec le shérif de Nottingham) et autre Richard III dans des gags où le ton est badin, voire carrément grivois.

Mais pas mal de références peuvent glisser sur le lecteur.

5 Filles uniques (T.3)

©Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Dans le Club des mal-barrées, il y en a une qui râle tout le temps et plus fort que les autres. Pour rien. Ou plutôt, pour tout.

C’est Sierra. Elle est comme Naruto, remarque Apolline: elle n’arrive pas à maîtriser le démon enfermé en elle.

Sierra a de bonnes raisons d’être prisonnière de sa colère. Sa vie n’a pas été rose. Délaissée par une mère qui collectionne les amants, elle a été victime d’un petit copain indélicat qui a profité d’elle.

Depuis, Sierra se méfie des hommes. Même Adrien, le nouveau tuteur de Paloma, ne trouve pas grâce à ses yeux. Pourtant, lui aussi a grandi auprès de Liselotte.

Et lui aussi a souffert. Les marques sur son corps témoignent d’ailleurs de la violence de son père.

La seule différence, c’est que les cicatrices d’Adrien sont bien visibles, alors que celles de Sierra sont enfouies au plus profond d’elle-même…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ESSOUFFLEMENT

Nouveau portrait d’héroïne, sans jamais cesser d’avancer avec la bande d’ados. Sierra est vénère, voit le mal partout. Sans pouvoir dire aux autres ce qui la fait disjoncter.

La subtilité et l’intimisme choral de la série se froissent le temps d’une scène qui tache, indigne de l’esprit de cette saga, qui s’essouffle quelque peu. Dommage.

6 Freinet, l’éducation en liberté

©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

À Vence, où le couple Freinet s’établit en 1934, les promenades au grand air, les visites chez les artisans sont autant de leçons sur le vif. Les classes vertes, les journaux, les exposés… autant d’initiatives qui font partie du quotidien des cours d’aujourd’hui.

Convaincus que pour changer la société, il fallait d’abord changer l’école, Célestin et Elise Freinet ont révolutionné la pédagogie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSTRUCTIF

Cette reconstitution de la genèse de la plus célèbre des pédagogies alternatives s’intéresse tant aux visées politiques de Célestin Freinet qu’au contexte délicat face auquel l’instituteur a dû faire face.

Instructif, à défaut d’être vibrant.

7 Ténébreuse (T.2/2)

©Dupuis

Le résumé de l’éditeur

Islen, usant des terribles pouvoirs de sa mère, a déchaîné ses animaux contre son Roi de père. Échappée du château de ce dernier en compagnie d’Arzhur le chevalier déchu, elle apprend à mieux connaître cet homme qui, comme elle, cherche à échapper au poids de son hérédité…

La fuite de ces âmes blessées sera-t-elle un havre de bonheur permettant à la jeune fille de ne pas assumer le destin laissé en héritage par sa mère aussi puissante que toxique?

Les trois vieilles, dangereuses harpies qui la surveillent dans l’ombre, ne perdront pas une miette de ce romantique et dramatique spectacle, au cours duquel de nombreux masques tomberont…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENIVRANT

Un Moyen Âge fantastique, des épées, des monstres, des légendes, et un diptyque qui s’achève dans une symphonie d’émotions enivrante.

Voilà une série en deux volumes qui s’impose, d’ores et déjà, comme un grand classique de la collection Aire Libre. Et ce n’est pas peu dire.

8 La Ferme Petit Pois (T.2)

Le résumé de l’éditeur

C’est à contrecœur que Jen vient d’emménager à la campagne, avec sa mère et son nouveau beau-père. La ville, ses amis, son ancienne vie lui manquent… et, il faut bien l’avouer, les corvées de la Ferme Petit Pois ne sont vraiment pas sa tasse de thé!

Sans compter qu’elle hérite aussi de deux nouvelles "sœurs", dont cette Andy je-sais-tout qui finit de la désorienter.

Autant d’épreuves que Jen devra surmonter pour parvenir à trouver sa place dans une toute nouvelle vie de famille…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MIGNON

Premières amourettes, amitiés réelles mais aussi rivalités d’ados sont au menu de la rentrée des classes dans ce second épisode des pérégrinations de Jen, fraîchement débarquée à la campagne.

Mignon.

9 Les frères Rubinstein (T.4)

©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

1936. Les Frères Rubinstein assistent à la première du film que vient d’écrire Salomon. Moïse découvre le combat des Sionistes.

Un combat perdu d’avance, puisque 7 ans plus tard, les nazis sont sur le point d’achever leur mission exterminatrice.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BRILLANT

Jonglant toujours entre deux époques (juste avant et juste après la 2eguerre mondiale), Brunschwig continue de dérouler l’itinéraire des deux frangins juifs, qui s’offrent un détour par Hollywood et retrouvent, au passage, de vieilles connaissances.

Brillant.