Exportations: «Nos entreprises restent très ambitieuses»

Afin d’augmenter le nombre d’entreprises exportatrices, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) a réalisé une refonte de ses outils d’accompagnement. Dès ce mois de septembre, les entreprises qui souhaitent devenir clientes de l’Agence devront ainsi passer un diagnostic de maturité. Le dispositif, qui repose sur l’analyse de onze critères (maturité numérique, capacités financières, positionnement par rapport au développement durable, etc.), a pour but d’objectiver les atouts et les faiblesses des entreprises, et d’évaluer leur potentiel d’internationalisation. Les entreprises jugées trop peu matures seront orientées vers d’autres structures d’accompagnement. Pour les autres, les services proposés par l’Awex seront définis selon les résultats au test, exprimés en pourcentage, et les besoins de l’entreprise.

Pas de ralentissement malgré la crise

Dans un contexte où les prix explosent à tous les échelons, les entreprises peuvent-elles réellement envisager un projet d’exportation? "En ce moment, il est clair que les marges sont très réduites voire inexistantes pour certaines sociétés. Je pense notamment au secteur agroalimentaire qui a subi la crise Covid de plein fouet et qui doit encore faire face au conflit en Ukraine, avance l’administratrice générale de l’Awex, Pascale Delcomminette. En même temps, je visitais une entreprise du secteur mercredi qui expliquait que l’exportation restait l’un des moyens d’aller chercher l’argent là où on peut encore le trouver." La volonté de diversification des entreprises wallonnes serait donc préservée. L’Awex n’observe en tout cas pas de ralentissement des exportations pour l’instant.

"On l’a vu lors de nos “business days”, les ambitions de nos entreprises, en ce compris sur le volet international, demeurent très fortes. Même si certains marchés, comme la Chine et a fortiori la Russie, sont très compliqués actuellement, reconnaît Pascale Delcomminette. En ce qui concerne la grande exportation, il faut tout de même souligner que la faiblesse actuelle de l’euro facilite les exportations pour certains secteurs." Malgré un contexte difficile, ce taux de change est de nature à encourager l’exploration de marchés étrangers, notamment outre-Atlantique.