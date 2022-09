Cérémonie inaugurale perturbée: l’agence en péril du patrimoine wallon

Un rassemblement du personnel sera servi en apéritif, ce vendredi, 19h, juste avant le spectacle pyrotechnique inaugural des journées du patrimoine organisé au Grand-Hornu, auquel est invitée la ministre concernée.

Spectacle perturbé

"Certains auraient voulu aller plus loin, plus fort, mais la plupart des agents préféraient éviter une grève pour les journées du patrimoine. Ce sont des gens qui veulent défendre le patrimoine. Nous avons opté pour cette action symbolique", explique Stéphane Jaumonet, secrétaire fédéral CGSP.

"Une assemblée générale sera organisée à la mi-octobre. Et si nous n’avons toujours pas de réponses à nos revendications, il est fort probable qu’on aille vers une action de grève. Les gens ne veulent plus attendre encore trois mois", ajoute Lætitia Marbais, déléguée permanente. "On dénonce les faits depuis trois ans."

Le malaise à l’AWaP remonte loin, peu après sa naissance, en janvier 2018, lors de la fusion de l’Institut du patrimoine wallon (IPW) avec le département du Patrimoine du Service public de Wallonie (SPW). Les deux pôles couvraient en gros les mêmes compétences, travaillaient parfois sur des dossiers identiques mais avec des politiques différentes, "sans cohérence ni transversalité". Une transversalité qui, selon les syndicats, n’existe toujours pas. "La désorganisation complète règne depuis la création de l’AWaP", estime M. Jaumonet.

L’AWaP combine désormais les missions de ses deux entités mères: gérer les chantiers archéologiques, inventorier, étudier et préserver les monuments et les biens remarquables, promouvoir le patrimoine, former aux métiers spécifiques qui y sont liés, appuyer les propriétaires de biens classés, octroyer des subsides, etc. Il s’agit d’une structure à comptabilité autonome, qui dispose d’une indépendance de gestion par rapport au SPW.

Il était rationnel de rassembler en une unité les acteurs du secteur en Wallonie, Lætitia Marbais en convient. "Tout a été dans la manière de faire", dit-elle. Et on peut dire que tout s’est mal emmanché. Dès 2019, un cahier de revendications était déposé, conforté par un rapport psychosocial de l’inspection "très proche des constats que nous pouvions faire". Mais le plan d’actions qui en a débouché a patiné. "Les travailleurs estiment qu’on n’a pas vraiment avancé."

Manquent 60 postes

Les syndicats retiennent trois priorités, détaille Pierre Debroux, permanent CSC. Un défaut de structure et de mode de gouvernance des 9 directions. Il pointe aussi un problème de financement du fonctionnement. La dotation à l’AWaP est élevée: 57 millions "et on a la garantie que les crédits ne seront pas revus à la baisse jusqu’à la fin de la législature", se réjouit la CGSP. Mais les budgets alloués chaque année en subsides aux v (dont 80% sont consacrés en subsides) ne sont même pas épuisés faute de personnel pour mener à bien les projets. En juillet, on était à 12,5% du budget liquidé, et à 21% de budget ordonnancé.

Le malaise principal, explique Lætitia Marbais, est donc lié au manque criant de personnel. Environ 400 personnes avaient été transférées lors de la fusion (dont 360 statutaires et CDI). "En avril dernier, il n’y avait plus que 345 postes dans l’organigramme, dont 13 inoccupés. Cela rejoint le rapport de la Cour des comptes qui pointait un manque de 60 personnes".

On délaisse les fouilles

La déléguée prend l’exemple du service archéologique, la partie "la plus en souffrance", "où les archéologues courent comme des poules sans tête" tandis que les opérateurs de fouille, qui souffrent de la pénibilité de leur tâche, sont recasés en laissant les postes vacants. "Il n’y a pas de remplacement quand ils ne savent plus aller sur le terrain. La charge retombe sur ceux qui restent. Le travail n’est plus mené à terme."

"Par manque de personnel, un certain nombre de fouilles n’ont même plus lieu quand un entrepreneur ouvre un chantier. On ne cherche pas, ou alors on réduit la zone à son minimum. Cela engendre une grande frustration parmi ceux qui savent qu’on pourrait faire de belles découvertes", dénonce la déléguée. "On perd du patrimoine, de l’histoire", conclut Stéphane Jaumonet.