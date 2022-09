Batem, l’homme qui voulait croiser Franquin

©Dupuis

Forcément, le dessinateur liégeois occupe une place de choix au cœur de l’exposition qui s’ouvre aujourd’hui au Centre belge de la bande dessinée (CBBD). Et s’il se dit "flatté et très heureux", il avoue, par habitude, qu’il n’aurait pas été "surpris d’en être absent".

La sentence a peut-être des allures de fausse modestie. Mais il se trouve que, et il le dit lui-même, Batem a très tôt fréquenté "l’école de l’humilité". Ainsi en va-t-il quand vous êtes amené à reprendre un personnage inventé par un autre, en l’occurrence André Franquin.

Je ne suis pas un dessinateur de reprise. Il se fait juste que mon idole m’a proposé de travailler avec lui. Comment refuser?

"Ce qui est marrant, sourit-il, c’est qu’ensuite, on m’a proposé de reprendre La Ribambelle, Blondin et Cirage, Prudence Petitpas et même Les Motards. Mais moi, je ne suis pas un dessinateur de reprise. Il se fait juste que mon idole m’a proposé de travailler avec lui sur un personnage génial. Comment aurais-je pu refuser?"

Il a donc accepté. On était en 1987, et voilà deux ans que le jeune homme occupait son temps à la SEPP, une société fondée par Dupuis afin d’exploiter les personnages de la maison à des fins publicitaires. Bref, du dessin de commande où le gaillard se fera toutefois remarquer par sa maîtrise, déjà, du Marsupilami, glissé pour la première fois par Franquin dans Spirou et les héritiers, en 1952.

Le «ding» de l’ascenseur

Il n’imagine toutefois pas, alors, en devenir le dessinateur attitré. Pour tout dire, parler à André Franquin suffirait déjà à son bonheur. "Quand j’étais à la SEPP, se souvient-il, j’avais un code avec la secrétaire de direction, qui me prévenait quand il devait venir. Et s’il était annoncé à 10h, à 9h55, j’ouvrais la porte de l’atelier, j’attendais le “ding” de l’ascenseur et je faisais semblant d’aller aux toilettes pour le croiser."

La technique a dû fonctionner, puisque c’est lui que Franquin appellera quand il décidera de lancer les aventures du Marsupilami chez Marsu Productions, la maison d’édition créée par son ami Jean-François Moyersoen. Et plus d’un lustre plus tard, il lui en reste reconnaissant: "On me parle parfois de cadeau prétendument empoisonné, mais pourquoi le serait-il? Ou alors pour le défi et la difficulté que représente chaque album. Mais pour le reste, dessiner le Marsu reste un bonheur au quotidien."