La gifle de Ryanair à Zaventem

Deux nouvelles. Une bonne d’abord: Ryanair va poursuivre son développement à l’aéroport de Charleroi, base historique de la compagnie irlandaise qui y opère quinze avions. Puis la mauvaise: c’en est fini des deux avions basés à l’aéroport de Zaventem, Ryanair stop e les frais. En cause: les coûts trop élevé de l’aéroport national, et surtout la "stupide"(le mot reviendra souvent dans sa bouche) décision du gouvernement belge d’imposer une taxe environnementale.

Pour l’hiver, sans garantie de retour

La base de Zaventem sera fermée à partir du 29 octobre, et "pour toute la saison hivernale". Mais Michael O’Leary prévient déjà: le retour n’est pas assuré. Ryanair va continuer durant cette période à faire atterrir à Bruxelles douze lignes (sur 19) avec des avions basés en dehors de la Belgique, ce sont donc les vols matinaux qui seront les plus affectés. Mais, avis au gouvernement, il n’y a "aucune garantie" de revenir à Bruxelles tant que les "stupides" taxes ne seront pas supprimées.

Le patron détaille. "En plus des coûts en augmentation à Zaventem, le gouvernement belge a introduit de ridicules nouvelles taxes, incluant une taxe de 2 € par passager partant sur des lignes européennes, et une soi-disant éco tax de 10 € pour chaque passager prenant un vol de moins de 500 kilomètres."O’Leary y voit de la discrimination. "Dans le même temps, les vols long-courriers plus pollants continuent à payer zéro taxes environnementales. Si le gouvernement était sérieux sur le changement climatique, pourquoi les exempter?", et pas sa propre compagnie qu’il dit exemplaire à ce niveau.

80 personnes reclassées

Les deux avions jusqu’ici basés à Zaventem seront relocalisés dans d’autres aéroports moins coûteux, où ils pourront être exploités avec davantage de profits. Le personnel concerné par les opérations depuis Bruxelles (environ 80 personnes) sera reclassé.

Quarante-quatre stewards et hôtesses et 17 pilotes sont notamment concernés par cette décision, ainsi que des ingénieurs et du personnel de soutien. Aucun membre du personnel de cabine n’est belge. Le personnel sera recasé en fonction de ses préférences ou de sa nationalité, et aura l’opportunité de travailler au départ de Charleroi (avec un système de navette), sinon d’Allemagne ou des Pays-Bas.

"Contrairement à d’autres aéroports européens qui baissent leurs coûts pour retrouver du trafic, Zaventem a choisi d’augmenter ses prix, alors que le trafic y est en diminution", relève O’Leary. "Cela le rend moins compétitif comparé à d’autres aéroports, y compris Charleroi qui veut continuer à travailler avec nous pour maintenir des prix bas."

"Le prix à Zaventem représente 300 à 400% des prix à Charleroi qui reste bon marché", estime Michael O’Leary, pour qui d’autres bases en Europe risquent fort de fermer cet hiver, avec les coûts de carburant élevés. "Ryanair va continuer à grandir non seulement à Charleroi mais ailleurs en Europe", ajoute le patron irlandais, dans des aéroports qui "comprennent que la baisse des tarifs aéroportuaires est nécessaire à la reprise du trafic aérien après la pandémie de coronavirus".