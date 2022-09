Il nous revient cependant de plusieurs sources proches du dossier que, en l’état, il apparaît peu probable qu’une telle annonce puisse finalement se faire cette semaine.

Six candidats

Ce sont pas moins de 21 candidats qui ont postulé à la succession de Bernard De Vos. Ceux-ci ont été dans un premier temps auditionnés par un jury d’experts, lequel a formulé une série d’appréciations et de recommandations.

Sur base de celles-ci, six candidats ont été conservés comme "aptes à la fonction": Séverine Acerbis (responsable de la cellule Petite enfance au cabinet de la ministre Bénédicte Linard); Virginie Cordier (directrice du centre culturel & CEC de Watermael Boitsfort - La Venerie); Madeleine Guyot et David Lallemand (conseillers de l’actuel délégué général); Solayman Laqdim (directeur de la prévention de Liège au sein de l’administration générale de l’aide à la jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis et anciennement attaché au cabinet de l’ex-ministre de l’Aide à la Jeunesse Rachid Madrane); Joëlle Milquet (ancienne présidente de l’ex-cdH et ancienne ministre de l’Éducation parmi d’autres fonctions politiques).

Deux approches

Parmi les six candidats retenus, aucun ne fait donc consensus au moment d’écrire ces lignes. "C’est un dossier ultra-compliqué, chacun militant pour “son” candidat", nous confie une source proche du dossier. Il nous revient par ailleurs que quatre de ces candidats se détachent, "mais c’est une différence d’approche pour cette désignation entre les différents partenaires autour de la table qui coince", nous révèle cette autre source.

On devrait donc attendre quelques jours (semaines?) de plus avant de connaître le nom du successeur de Bernard De Vos.