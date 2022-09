La ministre de l’environnement de la Région flamande, Zuhal Demir, vient en tout cas de faire bouger les lignes en déclarant que, concernant les canettes et les bouteilles en plastique, "le système d’emballages consignés me semble inévitable". Jusqu’à présent, le gouvernement flamand renâclait à l’idée d’instaurer une consigne. Mais la sortie de la ministre sur le plateau de l’émission télé “De Tafel van Vier” et sur Twitter rebat les cartes.

On sait qu’en Wallonie le dossier est sur la table du gouvernement depuis des mois. Comme il l’avait été sur celle du précédant, sans que cela n’aboutisse. Après Carlo Di Antonio (cdH – Les Engagés), c’est l’actuelle ministre de l’Environnement Céline Tellier (écolo) qui a également du mal à transformer l’essai.

Certes, la commission Environnement du parlement wallon a longuement débattu de la question ces derniers mois, et les parlementaires se sont même rendus récemment au Pays-Bas pour constater comment la consigne y fonctionnait bien. Mais pour ce qui est d’une avancée concrète, le gouvernement wallon a attribué le marché public pour étudier la faisabilité d’une telle consigne il y a quelques semaines à peine. Dans sa déclaration de politique régionale, il s’engageait pourtant déjà à défendre "la mise en œuvre progressive, à l’échelle de la Belgique, d’un système de consigne". C’était il y a… trois ans.

Parmi les éléments bloquants avancés non sans raison par les détracteurs (mais pas seulement) de la consigne, revenait souvent celui de son infaisabilité à l’échelle d’une seule région. Maintenant que la Flandre serait partante et que Bruxelles a déjà dit qu’elle l’était, la donne change-t-elle? Oui, assure François Desquesnes. Pour le député des Engagés, qui a déposé un projet de décret pour la consigne en 2020, "si les lignes bougent en Flandre, il y a un momentum"à saisir.

"Il n’y a plus de raison pour que la ministre Tellier se cache derrière les autres", dit-il. Pour le député de l’opposition, il faut accélérer le processus en prenant une décision de principe en faveur de la consigne en Wallonie. Et l’étude en cours? Elle doit se concentrer uniquement sur l’opérationnalité du système (rôle des opérateurs, place des intercommunales, impact pour les petits commerçants, délai de mise en œuvre,…) et non plus sur l’opportunité de le mettre ou non en place. "Maintenant que la Flandre décide d’avancer, il ne faudrait pas que la Wallonie soit le frein!"