Un centre SOS viol à Namur pour la Wallonie

"I l y a 18 personnes qui sont victimes de violences sexuelles, tous les jours"dit Christie Morreale. En se basant sur les données de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), la ministre de la Santé ajoute: "La plupart des victimes n’ont pas cherché d’aide. Seulement 7% ont fait appel à une aide professionnelle, et 4% l’ont signalé à la police. La majorité des victimes sont des femmes. Si elles sont si peu nombreuses, c’est à la fois à cause du sentiment de honte, de culpabilité, de peur, et la méconnaissance des services existants."