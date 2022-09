Ce que ça raconte

Arrivés en Belgique après avoir été forcés de fuir leur pays, Tori et Lokita, mineurs non accompagnés, s’en sortent comme ils peuvent, accumulant les petits boulots plus ou moins légaux, en attendant d’avoir des papiers.

Ce qu’on en pense

Un drame social au scénario épuré qui suit des personnages malmenés. Le nouvel opus des frères Dardenne utilise la même recette que les précédents. Pas de surprise, donc.

2 Kompromat

Ce que ça raconte

Un matin, Matthieu Roussel, directeur de l’Alliance Française d’une ville de Russie, est embarqué par les autorités. Abandonné par son ambassade, son unique solution pour s’en sortir est de se débrouiller par ses propres moyens… ou presque.

Ce qu’on en pense

Gilles Lellouche se donne corps et âme dans ce thriller inspiré de faits réels alléchant sur le papier, mais desservi par une exécution qui manque cruellement de subtilité.

3 Le visiteur du futur

Ce que ça raconte

Un homme capable de voyager dans le temps doit retourner le passé afin d’empêcher une catastrophe apocalyptique.

Ce qu’on en pense

Bien qu’elle marie les genres avec brio, cette adaptation de la web-série éponyme reste assez rudimentaire pour le cinéma.

4 Sundown

Ce que ça raconte

La famille Bennett est obligée d’écourter ses vacances à Acapulco, suite à un décès. Au moment d’embarquer, Neil prétend avoir oublié son passeport.

Ce qu’on en pense

Un jeu de piste au cours duquel le temps s’écoule au compte-gouttes. C’est malin comme scénario, dommage qu’on ne le comprenne qu’à la fin.

