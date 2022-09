En 2555, la Terre est menacée de disparaître suite à une catastrophe survenue plusieurs siècles auparavant. Un homme capable de voyager dans le temps décide donc de retourner dans le passé afin d’empêcher ladite catastrophe. Mais il va devoir affronter la Brigade du Temps, bien déterminée à lui barrer la route.

Ce qu’on en pense

Initialement une web-série qui a tout de même engendré plus de 45 millions de vues sur ses quatre saisons, Le Visiteur du Futur sur grand écran reste principalement un film de potes.

Le réalisateur François Descraques s’entoure en effet de ses acolytes (on y reconnaît plusieurs humoristes) pour nous servir une aventure assez rudimentaire, même si elle marie la SF, le drame et la comédie avec une certaine aisance. Les fans du concept seront néanmoins ravis tant il respecte ses origines, mais les autres retiendront surtout, en plus du divertissement, l’audace de produire cette sorte de long-métrage dans le paysage cinématographique français, trop souvent accoutumé au même genre.

La scène qui touche

Visuellement, la "catastrophe"qui est censée anéantir la Terre est plutôt réussie, mais également les effets spéciaux de manière générale. Une belle prouesse pour ce type d’adaptation.

Film de science-fiction de François Descraques. Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret et Enya Baroux. Durée: 1h42.