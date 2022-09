La vie de Matthieu Roussel (Gilles Lellouche) bascule un jour de 2017, où les autorités russes débarquent chez lui sans crier gare et l’arrêtent devant le regard terrifié de sa petite fille.

De directeur de l’Alliance Française d’une ville de Russie, cet "expat’"français se retrouve dans les geôles sibériennes, accusé de pédopornographie. Abandonné par son ambassade qui craint le conflit diplomatique, l’homme, qui clame son innocence, fait face à une lourde peine de prison.

Unique solution pour retrouver sa famille: se débrouiller par ses propres moyens. Ou presque… car une bonne âme tapie dans l’ombre veille sur lui.

Ce qu’on en pense

"Kompromat": un terme issu des services secrets russes désignant des (faux) documents compromettants visant à détruire une réputation.

Dans ce thriller inspiré de faits réels, et signé par le réalisateur de(s) Largo Winch, Gilles Lellouche livre une performance psychologique et physique intense, tandis que le scénario fait des allers-retours dans le temps pour éclairer l’intrigue – et que la musique dramatique vient souligner chaque émotion.

La tension est bonne, mais le dénouement est prévisible – et s’embarrasse d’une love-story alambiquée et un peu "plaquée", malgré le charisme indéniable de Joana Kulig ( Cold War).

Thriller de Jérôme Salle. Avec Gilles Lellouche et Joana Kulig. Durée: 2h07.