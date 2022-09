Plusieurs publications expliquent l’importance des protéines dans le développement du cancer, insistant sur le rôle l’ARNt, soit l’ARN de transfert, qui joue un rôle fondamental dans la synthèse des protéines.

C’est dans ce contexte que la spin-off de l’université de Liège et de WELBIO, THERAtRAME, a sécurisé un investissement d’amorçage de 4,5 millions€ pour d évelopper de nouvelles solutions thérapeutiques contre le cancer. Soit 2,5 millions provenant de fonds privés, et une subvention de 2 millions de la Région wallonne.

2. RÉGIONS | À 61 ans, il se lance dans l’entretien «écoresponsable» des jardins

Ancien employé de banque, Danny Schroyen vient de se lancer comme indépendant. Il entretient les jardins avec une empreinte carbone la plus légère possible.

3. RÉGIONS | Tensions, cris, suspension de séance… Le débat sur City Mall part en vrille au conseil de Verviers

C’est une scène pour le moins ahurissante qui s’est déroulée lors du conseil communal de rentrée de la Ville de Verviers ce lundi soir, autour d’un point ajouté par Écolo et le PTB sur le projet de centre commercial City Mall.

4. RÉGIONS | Marche-en-Famenne: Neuf nouvelles caméras de surveillance seront bientôt installées au centre-ville

Neuf nouvelles caméras seront bientôt installées dans le centre-ville marchois. Pour compléter le réseau existant qui se révèle très efficace depuis deux années d’utilisation. Mais aussi pour lutter contre les petits trafics.

5. RÉGIONS | «La future gare d’Ottignies pas assez accessible pour les cyclistes et les PMR», jugent le Gracq et Navetteurs.be

Le Gracq Ottignies-Louvain-la-Neuve et Navetteurs.be ont analysé le projet de nouvelle gare à Ottignies. Un projet qui est à l’enquête publique jusqu’au 19 septembre prochain. En résumé, si les deux associations se réjouissent du "réaménagement en profondeur de ce nœud ferroviaire important", elles estiment que la future gare ne sera pas assez accessible pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite.

6. RÉGIONS | «Faire des arbres une source de revenus»

Développer une économie circulaire autour de l’agroforesterie, c’est le défi que s’est lancé la société Treesition. "Cette économie circulaire est rendue possible grâce à des investissements dans un arbre appelé paulownia, explique la Jodoignoise Shelagh Cooney, marketing director. Cet arbre est planté sur des terres agricoles et permet aux agriculteurs ou propriétaires fonciers de bénéficier de ses bienfaits sur les cultures."

L’éco-investisseur particulier qui investit dans les arbres à travers un contrat proposé par Treesition reçoit ensuite un retour monétaire sur son investissement grâce à la vente du bois. "C’est un modèle sans précédent qui attire déjà grand nombre d’investisseurs et de partenaires agriculteurs ou propriétaires fonciers. Dans le Brabant wallon, plusieurs partenariats sont en cours."

7. POLITIQUE | Travaux d’extension du Parlement wallon: «Il faut faire la lumière sur ce dossier», affirme le chef de groupe du PTB

Le chef de groupe PTB au Parlement wallon réclame des explications détaillées sur le coût de la nouvelle Maison des parlementaires et sur un certain tunnel de 30 mètres…

8. SPORT | Il y a 10 ans, le Sporting Charleroi était repris: «C’était le début d’un renouveau»

Retour sur la journée historique du 6 septembre 2012, date de l’annonce officielle du rachat du club carolo. Entre liesse, soulagement et renouveau.

9. SPORT | Patrick Evenepoel, un père heureux: «Remco roule de nouveau comme en juniors»

Après un premier aller-retour pour assister au contre-la-montre victorieux d’Alicante, Patrick Evenepoel et sa femme Agna sont revenus en Espagne vendredi pour suivre les dix derniers jours de la Vuelta. Ils se font discrets. Volontairement. Pour ne pas trop exposer le maillot rouge au Covid.

"On a pris la décision de ne pas approcher Remco, explique son papa. Il sait qu’on est là. Nous allons au départ et à l’arrivée. S’il nous croise, nous lui faisons un signe de la main mais cela ne va pas plus loin. À Alicante, il nous a demandé de venir près de lui mais nous ne le referons pas car nous ne voulons pas prendre le moindre risque. C’est un peu frustrant, oui, mais cela nous semble plus prudent. Mais ce qui ne va pas, c’est que les supporters, sans masque, s’approchent des bus des équipes. C’est une menace pour les coureurs. Le vélo est le dernier sport où il y a des contrôles. Mais je comprends cela. Certains coureurs ont eu des problèmes cardiaques parce qu’ils ont repris trop vite après avoir eu le Covid."

10. CULTURE | Un 1er prix du Reine Élisabeth au château de Chimay

Ce samedi 10 septembre 2022 à 19h30, Samuel Hasselhorn, 1er prix au concours de chant Reine Élisabeth 2018, accompagné au piano par Ammiel Bushakevitz, sera en concert au château de Chimay, dans le somptueux théâtre local.