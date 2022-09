Un peu des deux. Ce livre n’est pas écrit à destination des enfants et des adolescents. Il est adressé aux adultes qui sont censés les protéger face au cyberharcèlement, et qui doivent pouvoir apporter des réponses concrètes lorsqu’une agression survient sur un réseau social. J’entends trop souvent des réponses telles que: "Nous sommes démunis face au cyberharcèlement" ou "on se préoccupe du harcèlement et le cyberharcèlement, on verra plus tard."

Cela vous exaspère?

Cela m’agace très fort car je pense que l’on doit avoir des réponses très fermes, notamment sur le plan politique, qui indiquent que l’on sait comment réagir. Aujourd’hui, stimuler l’empathie et multiplier les formes de bienveillance au sein de l’école pour lutter contre ce phénomène, ça ne suffit pas. Nous sommes face à une machine qui broie les individus. Les agressions numériques sont dévastatrices. Il est impératif de disposer de systèmes institutionnels afin de fournir des réponses adaptées à la virulence de ces agressions.

D’autant qu’aujourd’hui, harcèlement scolaire et cyberharcèlement sont indissociables.

Exactement. De nos jours, le cyberharcèlement fonctionne quasi systématiquement comme la caisse de résonance du harcèlement, en donnant aux agressions une puissance virtuelle incontrôlable.

Des réponses judiciaires peuvent être apportées à ces agressions. Mais l’école a également un rôle à jouer. Quelles solutions préconisez-vous?

Il s’agit d’équiper les écoles non seulement de techniques comme les espaces de parole régulés qui stimulent l’empathie au sein de la classe, mais aussi de sanctions, et ce sans devoir faire la preuve de l’agression. Cela passe par l’instauration de conseils d’éducation disciplinaires. Et une sanction qui fait l’économie de la preuve, c’est la sanction probatoire. C’est dire au jeune: "Si tu as été au départ d’une agression numérique, tu ne le fais plus, et on met en place un délai probatoire". On le prévient en disant que des copies d’écran seront réalisées. On accompagne cela de dispositifs tels que CyberHELP ou CyberAlert, qui sont des applications données par les écoles aux élèves. Elles permettent de faire des copies d’écran de l’agression subie. Les copies d’écran sont ensuite envoyées à l’école ou ailleurs, mais en tout cas dans un endroit où ces données seront gérées par des adultes qui savent comment intervenir.

Mais l’école a-t-elle seulement les moyens humains et financiers de mettre en place ces dispositifs?

Ces moyens ne sont pas considérables, en soi. C’est pour cela qu’une réponse politique rapide est requise. Il s’agit de diffuser des techniques. Celles-ci ne nécessitent pas de révolution complète en matière de formation du personnel. Mais il est clair que les écoles ne peuvent pas être seules dans ce combat…

Les écoles sont-elles demandeuses de disposer de ces techniques et outils?

Oui! Personnellement, je reçois énormément de demandes. Mais il n’y a rien à faire, à un moment donné, nous avons besoin d’une réponse globale pour que toutes les écoles qui en font la demande puissent être équipées comme elles le souhaitent. Nous attendons une intention collective. Quant aux écoles éventuellement réfractaires, il faudra les contraindre à adopter un dispositif équivalent pour garantir une réponse institutionnelle à la situation de cyberharcèlement.

Aujourd’hui, les démarches des écoles se font de manière individuelle?

Cela se passe effectivement de cette manière, ou alors par regroupement d’écoles. Or, en Fédération Wallonie-Bruxelles,on sait que le changement dépend d’un ou d’une ministre qui, à un moment donné, va permettre une avancée groupée et généralisée. Pour qu’un projet pédagogique se concrétise, une implication de tous les acteurs est nécessaire. L’intention politique et la libération de moyens limités - car il ne faut pas dépenser des fortunes pour lutter contre le cyberharcèlement - sont essentielles.