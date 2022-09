C’est dans ce contexte que la spin-off de l’université de Liège et de WELBIO, THERAtRAME, a sécurisé un investissement d’amorçage de 4,5 millions € pour développer de nouvelles solutions thérapeutiques contre le cancer. Soit 2,5 millions provenant de fonds privés, et une subvention de 2 millions de la Région wallonne

Le nom de la spin-off est l’abréviation de "Therapeutics tNRA modifying enzyme"

Pourquoi? Parce que les travaux de Francesca Rapino et Pierre Close, publié en 2018 sur l’enzyme U 34 dans la revue Nature ont révélé que les cellules cancéreuses prennent le contrôle du processus de synthèse de protéines en apportant des modifications spécifiques à l’ARNt. Une découverte confirmée par d’autres chercheurs entretemps. "C’est ce processus qui soutient la croissance rapide des cellules cancéreuses, les métastases et la résistance des cellules contre les thérapies existantes"explique Fransesca Rapino.

La spin-off se base donc sur la recherche fondamentale, pour développer des solutions de manière industrielle.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle

THERAtRAME a pour but de mettre sur le marché de nouveaux médicaments anticancéreux. "Des traitements qui visent des parties spécifiques de l’ARNt épitransciptomique", dit la spécialiste. Donc des traitements qui influent sur la synthèse des protéines. "En biologie fondamentale, on met en évidence les mécanismes de croissance du cancer, et avec THERAtRAME, on veut développer des traitements qui peuvent interférer avec ces mécanismes, afin de soigner le cancer."

Actuellement, il n’y a pas de médicaments qui intéragissent avec l’épitranscriptum de l’ARNt, donc on est dans un domaine tout à fait neuf. Et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle. "Nous nous appuyons sur des modèles mathématiques prédictifs pour développer les produits et pour identifier quels types de cancers et de patients pourraient répondre davantage à ces molécules. Nous pensons que c’est une méthodologie très innovante de combiner d’un côté le développement chimique d’un traitement et de l’appuyer sur l’intelligence artificielle.", dit Fransesca Rapino.

Actuellement, six personnes travaillent à la société située à Liège, dans la GIGA tower. "Notre but est d’arriver à faire les premiers essais cliniques d’ici quatre ans."Et dans cette optique, THERAtRAME développe un réseau de collaboration avec des cliniciens dans différents hôpitaux. "C’est important, parce que c’est eux qui vont nous aider à diriger la recherche et le développement en l’adaptant aux besoins des patients."