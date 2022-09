Album Qatar 2022: Panini devant une équation à plusieurs inconnues

Nous savons que cette édition n’est pas très populaire, mais espérons tout de même que les gens vont faire passer le sport avant tout

1 En pratique

Dans les faits, cet album diffère bien sûr assez peu de ses devanciers: 80 pages, 638 autocollants, 18 joueurs par équipe ( dont Vanaken, Doku et De Ketelare côté belge, mais pas Batshuayi, Boyata et Praet), il y a là peu de nouveautés si ce n’est une mise en page forte, nous dit-on, "d’innovations inspirées des jeux vidéo, de la télévision et de la vie réelle", dixit Sarah Mattioli, la directrice des publications du groupe Panini. Autre ajout: de mystérieux "extra stickers", des autocollants bonus (20 au total), seront ajoutés de façon aléatoire à certaines pochettes, et devraient s’arracher dans les cours d’école – où les enfants seront invités à se rendre munis d’une "tin box"leur éviter d’abîmer leurs doubles.

2 Un calendrier inédit

Première difficulté: la période. Pour la première fois, c’est en novembre puis décembre qu’aura lieu le tournoi. "D’habitude, nous nous trouvons à la fin de la période scolaire, et profitons de la proximité des vacances, reconnaît Thierry de Latre du Bosqueau, CEO de Panini Belgium. Les choses seront différentes ici, et c’est un paramètre que nous avons étudié… mais que nous ne maîtrisons pas."

3 Un prix inchangé, malgré l’inflation

Autre inconnue: les collectionneurs consacreront-ils un budget identique à leur passion dans le contexte inflationniste que nous connaissons? "Difficile à dire, une fois encore, confirme Thierry de Lafre du Bosqueau. Mais la bonne nouvelle, c’est que malgré l’augmentation du prix du papier, nous avons maintenu nos prix de vente, et que les pochettes continueront d’être vendues 1 €/pièce."La difficulté à se fournir en papier pourrait par contre pénaliser la production et la distribution des albums, même si les premiers exemplaires sont déjà en route pour les 10000 points de vente belges. Pas de souci, par contre, du côté des autocollants, "dont la fabrication est entièrement prise en charge par Panini".

4 Une édition impopulaire

C’est peu de dire que cette édition qatarie du Mondial n’a pas la cote auprès du grand public et de l’opinion, lesquels reprochent au petit pays de la péninsule arabique ses écarts en matière de droits de l’homme et une conscience écologique proche du néant. De quoi plomber le chiffre d’affaires de la maison Panini, dont la pérennité dépend presque entièrement de la tenue de ces grands tournois? "C’est un autre paramètre délicat à anticiper, poursuit, forcément gêné aux entournures, le CEO de Panini Belgium. Mais nous espérons tout de même que les gens vont faire passer le sport avant tout."Il n’a donc jamais été question, pour Panini, de marquer publiquement son désaccord avec le choix du pays organisateur: "Il ne faut pas oublier que nous sommes un produit licencié, et que nous n’avons donc aucun impact sur le choix de l’endroit où se déroule la compétition. C’est la compétence de la FIFA… même si c’est sûr que le Brésil est une destination qui fait davantage rêver que le Qatar."