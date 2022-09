Prisons: surpopulation en hausse, bâtiments vétustes, rien n’a changé en 2021

1. Surpopulation en hausse

« La surpopulation menace le respect des droits fondamentaux », s’indigne Marc Nève, président du CCSP. Entre le 1er septembre et le 15 novembre 2021, le nombre de détenus est passé de 10098 à 10885 pour une capacité d’accueil de 9611 personnes. A quelques exceptions près (dont Dinant, Marche-en-Famenne, Namur), chaque établissement pénitentiaire a clôturé 2021 avec un taux d’occupation plus élevé, et souvent beaucoup plus élevé qu’au début de l’année.

Pour remédier à la surpopulation carcérale, le CCSP recommande, entre autres, au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne de prendre les mesures requises en vue d’augmenter le recours aux alternatives à la détention.

2. Infrastructures dégradées et dégradantes

En 2021, l’attention des 33 commissions de surveillance locales s’est portée sur l’infrastructure carcérale et sur l’impact de son état sur les droits garantis aux personnes détenues. Cellules trop petites, problèmes d’humidité, moisissures, infiltration d’eau, manque d’aération, plafonds qui s’effondrent, électricité défaillante ou encore manque d’intimité, d’hygiène… La liste est longue. Ces problèmes structurels ont été signalés dans de nombreux établissements dont Nivelles, Marneffe, Saint-Gilles, Tournai du côté francophone.

Pire, certaines cellules ne disposent pas d’un WC, d’eau courante. « En 2021, aucun humain ne devrait être contraint de faire ses besoins dans un seau… On touche ici plus encore qu’au bien-être de ces personnes, à la dignité et à l’humanité de la détention », peut-on lire dans le rapport qui précise que rares sont les établissements (hormis les nouveaux) épargnés par ces problématiques.

En marge de ce constat accablant, le rapport du CCSP souligne les rares initiatives prises par certaines directions pour améliorer le quotidien des détenus;

3. Impact du Covid

En 2021, les conditions de vie ont encore été sérieusement impactées par le coronavirus. En plus des mesures corona telles que l’obligation de porter un masque buccal, l’arrêt de certaines activités, les quarantaines, un grand nombre de visites était encore organisé par visioconférence. Et lorsque les visites en présentiel étaient permises, l’administration pénitentiaire sanctionnait tout contact physique (excepté les contacts avec les enfants).

« L’inactivité, la peur de la contamination, la menace de fouille corporelle, de mise en quarantaine ou de transfert dans une autre cellule après contact physique avec le partenaire ou les enfants, l’isolement, le manque d’hygiène, le manque d’espace et bien d’autres facteurs ont généré en 2021 une importante détresse psychologique, malgré le relâchement des mesures en été et une partie de l’automne », conclut le Conseil de Surveillance.

Le CCSP recommande à la direction générale des établissements pénitentiaires d’élaborer une politique de crise sanitaire sur base des évaluations et des analyses réalisées à la suite de la crise du Covid-19.