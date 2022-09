Spirou est mort, vive Spirou?

La nouvelle, annoncée dans une mise en scène soignée lors du dernier festival d’Angoulême, avait alors fait grand bruit. Et continue, avec cette publication, de décontenancer les lecteurs historiques de la série: Spirou, comme le suggère la trame de cet album dans lequel il enquête en compagnie de Fantasio sur la mystérieuse cité sous-marine de Korallion-la-Ville-Bulle, est-il réellement mort? Selon Stéphane Beaujean, directeur éditorial des éditions Dupuis, la chose semble acquise: " Dans cet album, oui, pour le coup,avance-t-il dans un joli numéro d’équilibriste. Sans vouloir sacrifier au suspense, il coule tout de même par 200 mètres de fond."

Le but était de savoir si Spirou est encore apte à créer le dialogue entre les lecteurs et le monde d’aujourd’hui

Mais puisque l’aventure est à suivre dans un 57ealbum qui, renseignements pris, portera toujours l’étiquette desAventures de Spirou et Fantasio, nombreux sont ceux qui pensent, citant des indices possiblement déposés ci et là dansLa Mort de Spirou, que le rouquin de la maison Dupuis ne mettra guère longtemps à ressusciter: " Tout le monde s’y attend, mais ce n’est pas ce qui va se passer", neutralise encore Stéphane Beaujean.

C’est le jeu de l’édition. Et aussi le fruit d’une certaine réflexion, inhérente à cet album et inévitable alors que l’éditeur marcinellois vient de fêter son centenaire: derrière la vraie-fausse disparition de Spirou se cache surtout une réflexion sur les héros d’antan et leur capacité à encore interagir avec le monde d’aujourd’hui.

De nouveaux scénaristes

"Le but, rassure l’ex-patron du Festival d’Angoulême,n’était pas de faire peur au public, mais de chercher à comprendre, à travers ce nouveau cycle, si le personnage est encore capable de porter la mission qui lui a été confiée, notamment à l’époque de Franquin. C’est-à-dire servir de vecteur pour les enfants, afin de leur montrer le monde qui les entoure, tel qu’il est aujourd’hui, voire tel qu’il sera demain ou après-demain, et essayer de les rassurer dans le climat anxiogène qui nous occupe tous."

Un sacré programme qui ne nous dit toujours pas si Spirou va, oui ou non, continuer de vivre ou être remplacé, comme le suggère le final de l’album, par la sémillante Seccotine. Un suspense savamment entretenu, aussi, par les deux coscénaristes choisis par Stéphane Beaujean pour assurer cette drôle de transition: le metteur en scène Benjamin Abitan et la jeune autrice Sophie Guerrive. " Je voulais des auteurs qui n’avaient pas encore une forte notoriété ou un imaginaire connu, car je voulais revenir à l’énergie qu’avait Spirou quand il était de la responsabilité de Franquin, Fournier, ou Tome et Janry – de jeunes premiers qui s’emparaient du personnage, se mettaient à leur service, apprenaient alors qui ils étaient en tant qu’artistes et pour qui il était temps, ensuite, de quitter Spirou", conclut Stéphane Beaujean. Spirou est mort, vive Spirou?

«Les aventures de Spirou et Fantasio», tome 56: «La Mort de Spirou», Dupuis, 64 p, 11.90 €.