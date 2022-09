Quelle météo chez vous?

Il faudra aussi se méfier de fortes rafales et de la grêle, même si les disparités seront assez marquées sur quelques kilomètres. La zone d’averses affectera davantage l’ouest du pays avant de s’enfoncer sur le reste des provinces dans le courant de nuit suivante.

Et sur le reste du pays?

La goutte froide centrée à l’ouest de la Bretagne continuera de drainer de l’air assez chaud mais de plus en plus instable depuis le sud. Le matin, on aura toujours pas mal de soleil et, côté températures, on atteindra 26 à 29 °C en début d’après-midi. Au fil des heures, les conditions vont se dégrader et favoriser le développement des orages.

Il faudra surveiller l’arrivée de cette ligne orageuse active sur les Flandres puis le Hainaut, à partir de 16, 17 heures. Il faudra également faire attention car ces orages car ils pourraient être localement violents. Dans la soirée et la nuit suivante, ce sont les régions des deux Brabants et le sud du territoire qui seront impactés. Les averses pourraient être assez fortes avec des rafales de vent qui pourraient atteindre les 70 km/h. Durant la nuit, le vent, de secteur sud, se calmera mais pourra sensiblement se renforcer au passage des averses. Côté températures, les minima varieront entre 14 et 17 degrés.

